Del 3 al 19 de enero de 2026 se llevará a cabo el Pre Cosquín en la cordobesa plaza Próspero Molina, que una vez más contará con participación sanjuanina. Desde hace un tiempo, la provincia participa en el convocante certamen federal -que busca nuevos valores- con dos delegaciones oficiales: una organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que ya se armó tras el preselectivo realizado en septiembre pasado; y otra que organiza el municipio de San Martín y que se está a punto de formarse. El 1 y 2 de noviembre, el Complejo Turístico Ceferino Namuncurá será el escenario adonde llegarán músicos, cantantes y bailarines para competir por un lugar en este seleccionado, conformado en San Martín.
Bajo la gestión conjunta de la comuna con el Grupo Jóvenes Investigadores en Folclore, Desobediencia Folk y el Instituto de Danzas “Sol de mi Tierra”, las inscripciones (con aranceles de entre $15.000 y $45.000) permanecerán abiertas hasta el 29 de octubre de 2025. Por tal motivo, los organizadores invitaron a artistas de toda la región a sumarse.
Ambos días se realizarán presentaciones de música y danza; y la final se llevará a cabo el domingo . El horario de inicio está previsto para las 18 h en ambas jornadas, aunque -precisaron desde la organización- podría adelantarse en caso de superar el número de participantes esperado, lo que será notificado con anticipación.
Los rubros serán: solista vocal, solista instrumental, dúo vocal, conjunto vocal, conjunto instrumental, canción inédita, conjunto de ballet folclórico, conjunto de malambo, pareja de baile estilizado, pareja de baile tradicional, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino.
El jurado está integrado por:
MÚSICA: Lic. Lucas Maureira (Buenos Aires), Lic. Aaron Torres (Salta), Susana Castro (San Juan)
DANZA: Lic. Daniela Ortiz (Buenos Aires), Lic. Martín Izua (San Luis), Daiana Duarte (San Juan)
Tomá nota:
- Selectivo provincial de cara al Pre Cosquín 2026 – Delegación San Martín
- Días: sábado 1 y domingo 2 de noviembre
- Horario: 18 hs
- Lugar: Complejo Ceferino Namuncurá (San Martín)
- Info: https://taplink.cc/sanmartin
Contactos:
- E-mail: jovenesinvestigadoresenfolklor@gmail.com
- Instagram: @jovenes. investigadores
- Teléfono: 264 5574301 – Celina Aguilera