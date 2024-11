Premio Emmy Internacional 2024: todos los ganadores En su 52.ª edición, estos galardones destacaron a los programas de televisión más sobresalientes, producidos y emitidos originalmente fuera de Estados Unidos durante 2023.

La ceremonia de los International Emmy Awards (IEmmy), celebrada este lunes 25 de noviembre en el New York Hilton Midtown, en Nueva York, reconoció a los mejores programas de televisión producidos y emitidos originalmente fuera de Estados Unidos durante 2023, entregando un total de 14 galardones.

Las nominaciones para esta 52.ª edición fueron anunciadas el 19 de septiembre de 2024 por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Los seleccionados, provenientes de 21 países, incluyen a Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Tailandia, Turquía y el Reino Unido.

Este año, un total de 56 nominados compitieron en 14 categorías.

A continuación, la lista completa de los ganadores de los Premios Emmy Internacional:

Programación de las artes

Pianoforte (GANADOR)-Telemark / HBO / Instituto Fryderyk Chopin / Ventana / ZDF/ Arte / Mazovia Varsovia Film Fund / MX35 / Instituto Polaco de Cine – Polonia

Robbie Williams -RSA Films Ltd. / Netflix – Reino Unido

Virgilio -Casa del Chef / Astromax Uruguay – Argentina

QUIEN SOY LA VIDA -WOWOW / Oficina de Wood / kofuba / Imágenes de la superluna – Japón

Mejor interpretación de un actor

Julio Andrade en Betinho: No Fio da Navalha [Vivir al filo de la navaja] -Globoplay / AfroReggae Audiovisual / Formato Produções e Conteúdo- Brasil

Haluk Bilginer en Sahsiyet – Temporada 2 [Persona] -Ay Yapim- Turquía

Laurent Lafitte en Tapie [Actitud clásica] -Unité / Netflix- Francia

Timothy Spall en El sexto mandamiento -Producciones Wild Mercury Productions / True Vision- Reino Unido

Mejor interpretación de una actriz

Adriana Barraza en El Último Vagón – Woo Films / Netflix- México

Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying en “Hunger” (GANADORA)- Sonido Producción de sonido / Netflix- Tailandia

Sara Giraudeau en Tout va bien [Todo está bien] -Maui Entertainment / Federación de Entretenimiento / Disney+- Francia

Jessica Hynes en Allí va -Televisión Merman / BBC TWO- Reino Unido

Comedia

Daily Dose of Sunshine -Monster Film / Netflix- Corea del Sur

Lago muerto -Amazon MGM Studios / Guesswork Television / OK Great Productions- Australia

División Palermo (GANADOR) -K&S Films/ Netflix – Argentina

HPI – Temporada 3 [HIP] -Itinéraire Productions / Septembre Productions / TF1 / Be-Films / RTBF / Pictanovo / Región Altos de Francia – Francia

Documental

L’affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde [El multimillonario, el mayordomo y el novio] -Quadbox (Quad Group y películas Box to Box) / Netflix – Francia

Otto Baxter: No es una maldita historia de terror (GANADOR) – Story Films / Archface Films / Sky Documentaries – Reino Unido

Los exiliados – CNA / Mediacorp Pte Ltd – Singapur

Transo Fundación Roberto Marinho – Canal Futura / LateForCake – Brasil

Serie dramática

Les Gouttes de Dieu [Gotas de Dios] (GANADOR)Legendary Entertainment / Les Productions Dynamic / 22H22 / Adline Entertainment / France Télévisions / Hulu Japan – Francia

El locutor de noticias – Temporada 2 Producciones cinematográficas de Werner / Corporación Australiana de Radiodifusión / Lionsgate – Australia

El gerente nocturno Estrellas de Disney+ / Banijay Asia / Ink Factory – India

Iosi, El Espía Arrepentido – Temporada 2 Punt de no Retorn – Amazon MGM Studios / Oficina Burman (The Mediapro Studio) – Argentina

Entretenimiento sin guion

Die Brug [El Puente de Sudáfrica] Imágenes de pimientos rojos / kykNET- Sudáfrica

Me Caigo De Risa – Temporada 9 [Todo Vale] TelevisaUnivision / EndemolShine Boomdog- México

Restaurante Misverstand – Temporada 2 [El restaurante que comete errores] (GANADOR) Las rosas son azules / CPL Productions / Motion Content Group / Seven.One Studios International- Bélgica

La cumbre Endemol Shine Australia / 9Network- Australia

Serie de formato corto

Kweens del underground queer Compañía productora de Sydney / Corporación Australiana de Radiodifusión / Create NSW- Australia

La Vida de Nosotras BTF Media / CNTV / TVN- Chile

Punt de no Retorn (GANADOR) 3Cat TV3 Cataluña- España

Kenshiro ni Yoroshiku [Saluda a Kenshiro] DMM.com LLC / So-ket corp. -Japón

Documental deportivo

Brawn: La historia imposible de la Fórmula 1 (GANADOR) 2024 Norte Uno / Disney+- Reino Unido

Tan Cerca de las Nubes 2024 N+Docs / Éramos Tantos / Ruta 66 Cine / Filmadora / ViX -México

Tour de Francia 2024 Quadbox (Quad Group y películas Box to Box) / Netflix- Francia

QUIÉN SOY Juegos Paralímpicos 2024 WOWOW / Película Acrobat / Noticias Nihon Denpa / Televisión Kyodo- Japón

Telenovela

La Promesa (GANADOR) -Bambú Producciones, una Empresa ESTUDIOCANAL- España

Rigo -Estudios RCN- Colombia

Safir – Vehículos todo terreno/vehículos no tripulados- Turquía

Salón de té La Moderna -Televisión Boomerang- España

Película para televisión/miniserie

Araña Anderson Silva – Pródigo Filmes / Paramount / Paramount+ -Brasil

La voz de los sordos: un intérprete de lenguaje de señas en el tribunal -Empresas NHK / KADOKAWA / NHK- Japón

Liebes Kind (Querido niño) (GANADOR) -Constantin Televisión / Netflix- Alemania

El sexto mandamiento -Producciones Wild Mercury / Visión verdadera- Reino Unido

Niños: Animación

¡Acorda, Carlo! [¡Despierta, Carlos!] -Copa Studio / Netflix Brasil

Callejón misterioso -Hari Francia

Sharkdog – Temporada 3 -Nickelodeon Internacional / Una Animación Singapur

Tabby McTa (GANADOR) -Magic Light Pictures- Reino Unido

Niños: hechos reales y entretenimiento

De Mensenbieb [Biblioteca viviente] -Medios de comunicación Skyhigh TV -Países Bajos

La Vida Secreta de tu Mente -Warner Bros. Discovery / Pictoline / Mighty Animation -México

Mi vida: Eva se lo pasa en grande -Medios de comunicación de nuevo comienzo -Reino Unido

El especial de grandes sentimientos de Takalani Sesame -Taller de Sésamo / Imágenes en movimiento de color ocre – Sudáfrica

Niños: Live Action

Gandul -Producciones para niños y familias de BBC Studios Reino Unido

En af Drengene [Uno de los chicos] (GANADOR)-Producciones de manzanos Dinamarca

Escola De Quebrada [Escuela de Funk] -Paramount+ / Paramount / Kondzilla Brasil

¡Gong! Mi vida espectacular -Eitelsonnenschein GmbH / KiKA – El canal de niños de ARD y ZDF Alemania

Actualidad

Hermano y hermana en cautiverio -UVDA Ltd. / Grupo de medios Keshet Israel

Evel, Hazin: Días de luto -GloboNews / Globo Brasil

El último hospital: 30 días en Myanmar (Ganador) -Noticias del cielo Reino Unido

La trampa: la estafa más letal de la India -Investigaciones oculares de la BBC (BBC World Service) India

Noticias

Guerra en Gaza -Al Jazeera en inglés Katar

Tragedia contra el Lokomotiv -Grupo de radiodifusión Nova Bulgaria

Nóminas secretas -GloboNews / Globo Brasil

Dentro de Gaza: Israel y Hamás en guerra (Ganador) -Noticias del canal 4 Reino Unido