Premios EMMY 2024: todos los ganadores La 76° gala de los galardones que destacan a lo mejor de la pantalla chica estadounidense estuvo repleta de sorpresas, estrellas y estatuillas.

En una velada llena de sorpresas, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés,) realizó este domingo la 76º entrega de los Premios Primetime EMMY 2024 a lo mejor de la televisión de los Estados Unidos durante el último año.

A través de casi cuatro horas y con la conducción de Eugene y Dan Levy, la gala estuvo repleta de las estrellas de las series más importantes del año. Para esta ocación, Shogun encabezó con 25 nominaciones, mientras que The Bear batió el récord para la comedia más ternada en un mismo año, con 23 candidaturas, por delante de Only Murders in the Building, que obtuvo 21.

Las producciones nominadas fueron aquellas que se emitieron por TV o se estrenaron en streaming entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Por ello, series recientes como House of the Dragon de HBO y Max, por ejemplo, no fueron contempladas para esta edición.

Otras de las producciones que no se ha quedado atrás y que también destaca como una de las más sonadas es Bebé reno, la serie de Netflix creada y protagonizada por Richard Gadd, junto a Jessica Gunning.

Lista completa de ganadores