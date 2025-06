Preocupación por la salud de Laurita Fernández La actriz Laurita Fernández se filmó llorando y compartió ante sus seguidores una dolorosa noticia.

Laurita Fernández asustó a sus seguidores de Instagram luego de compartir un video en el que se la ve llorando de forma desconsolada. El inesperado anuncio de la actriz que en la actualidad protagoniza la comedia La cena de los tontos en el Teatro El Nacional.

A través de una storie de Instagram Laurita reveló que debió ausentarse de La cena de los tontos por haber contraído una gripe: “Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy”.

“Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”, agregó la actriz.

“Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal… pero a veces el virus te agarra igual. Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó. Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo”, cerró Laurita Fernández.