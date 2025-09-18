Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina El ex Gran Hermano está internado desde el viernes a la noche, cuando sufrió un accidente con su moto

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de sufrir un accidente en moto el viernes pasado. Desde ese momento, el joven de 22 años estuvo bajo control clínico estricto, recibiendo asistencia respiratoria mecánica y en constante evaluación por el equipo de cirugía torácica.

A las 13 horas del jueves, el nosocomio dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del joven: “Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, dice el texto oficial.

En cuanto a las novedades, aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.

De esta manera, se produjo una evolución respecto al cuadro anterior, que informaba que Medina había presentado registros febriles y se había mantenido el uso de inotrópicos, sin requerir un aumento en las dosis. Los médicos aguardan la evolución favorable del paciente para que pueda ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en los días siguientes.