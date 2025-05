Qué dijo el Chato Prada sobre los rumores de infidelidad de Lourdes Sánchez El productor aseguró que todo lo que se dijo sobre su matrimonio es falso.

El Chato Prada rompió el silencio y se refirió a los rumores de infidelidad de Lourdes Sánchez. Luego de que Fernanda Iglesias contara que la bailarina le fue infiel al productor con un empresario, Paula Varela se contactó con el esposo de Sánchez para tener su palabra y la dio al aire de Intrusos (América).

“Quedate tranquila que esto es todo sarasa. Yo estoy tranquilo”, aseguró el entrevistado. Y la periodista agregó: “Dijo que nos quedemos tranquilos, que está todo bien, que esto no es así”.

La palabra de Lourdes Sánchez sobre la supuesta infidelidad al Chato Prada

Lourdes Sánchez respondió a los rumores de que le habría sido infiel al Chato Prada. Fue después de que Fernanda Iglesias contara la información y mostrara una supuesta foto que la compromete.

Consultada por Ángel de Brito acerca de cómo atraviesa el escándalo, la bailarina expresó: “Estoy bien, atajando muchos mensajes. Como aquella vez que el Chato en teoría tenía amantes. Nada, qué sé yo”.

En cuando a la versión y a la polémica, admitió: “Estoy en shock, la verdad. No sé mucho qué decir… Es todo una gran locura. No sé qué hacer. Estoy ahí hablando, viendo qué medidas tomar, porque me parece un montón”.

Sobre la foto en cuestión donde aparece con un hombre, precisó: “Ramón es uno de los socios dueños de un hotel de Tulum, al que fui todo el año pasado a hacer contenido y promociones de inversión con Fabián Parolari, que es broker”.

Acto seguido, destacó que tiene una relación de amistad. “He subido fotos con él, con otras personas, no tengo mucho para ocultar…”, aseguró.

“¿No te casaste con esta persona en Tulum? Porque dijeron que había habido una ceremonia maya”, preguntó con picardía el conductor. Entre risas, Lourdes negó y explicó: “Allá se hacen muchos rituales mayas. Yo he subido uno una vez a mis redes. Se hacen muchas ceremonias, pero no solo de casamiento, sino rituales para aquellos que ponen un hotel o una casa o se apoderan como de un suelo porque le tienen que brindar un homenaje a los mayas”.