Qué dijo Mirtha Legrand sobre los dichos de Ricardo Darín por el precio de las empanadas La conductora no dudó en respaldar al actor y brindarle un aplauso.

A una semana de la visita de Ricardo Darín a La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), la conductora retomó uno de los temas que más repercusión generó en medios y redes sociales. La polémica se desató a raíz del comentario espontáneo del actor, quien durante su paso por el programa relató que había pagado 48 mil pesos por una docena de empanadas. El dato provocó tal impacto que fue replicado por el Gobierno y ocupó espacios en los principales portales y programas de actualidad, convirtiéndose en un fenómeno mediático inesperado.

Al inicio de la última emisión, Mirtha Legrand recibió a Jimena Monteverde, quien le presentó un menú especial inspirado en el episodio protagonizado por Darín y aprovechó para referirse al escándalo y manifestar su respaldo al reconocido intérprete. Frente a sus invitados—Fernando Burlando, Jairo, María Julia Oliván y Hugo Alconada Mon—la conductora expresó en voz alta su sorpresa y solidaridad con el actor: “Pobre Darín. Lo han hecho de goma, pobrecito ¿Qué tuvo de malo?”, fueron sus palabras en defensa del protagonista de El secreto de sus ojos, Relatos Salvajes y Argentina 1985.

Mirtha profundizó su relato al confesar un detalle insólito respecto a lo sucedido en vivo. Reveló que en el momento del comentario no logró escucharlo claramente, ya que la conversación giraba en torno a la situación del país y Darín bajó la voz y la cabeza justo cuando mencionó el precio de las empanadas. “Vos sabés que no lo escuché, porque le pregunté ‘¿Cómo ves el país?’ y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y la cabeza, y no lo oí cuando dijo lo de los 48 mil pesos”, explicó la conductora, sorprendida luego por las repercusiones que trascendieron el ámbito televisivo y llegaron a las esferas políticas.

Además de poner énfasis en el revuelo que el tema generó, Mirtha destacó la trayectoria y la calidad humana de Darín, remarcando su aprecio y admiración por él: “Es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el actor argentino más famoso en el mundo y lo queremos mucho. Lo conozco desde chiquito y conocí a sus padres. Es correctísimo y además, y es muy educado”, puntualizó con firmeza.

De este modo, la conductora no solo reivindicó al actor en medio de la controversia sino que volvió a darle espacio a un tema que, lejos de apagarse con el paso de los días, sigue dando que hablar en la opinión pública y en los medios.

La conductora no fue la única que se pronunció con respecto a esta polémica que se generó. Lali Espósito, quien en más de una ocasión quedó en el ojo de la política, salió en defensa, luego de mostrar su disconformidad con la situación que vivió el actor, la intérprete de “Fanático” expresó: “Me resulta bizarro, es clarísimo lo que quiso decir, estamos en una época corta, chata en las conversaciones. Tan en lo poco importante. Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano que pago algo caro y lo vamos a saltar a matar porque esta buenísimo pegarle a Darín en este momento, porque es el foco del momento, yo lo he sido en otro momento”.

Acto seguido, Lali destacó, a su parecer, otros temas más urgentes y se refirió a las críticas que recibió el actor de El Eternauta: “Creo que hay cosas que importan mucho más, Garrahan por tirar algo; sin embargo, estamos hablando de una empanada. Hay una cancelación constante, es una época insoportable, cínica, con cero profundidad, está todo muy tuitero. Me parece mal que alguien no pueda opinar, que te encanta Milei o no te encanta Milei o lo que sea que quieras opinar, todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña total”.