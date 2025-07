Qué dijo Pampita después de las acusaciones de la China Suárez contra Benjamín Vicuña La modelo y conductora dejó sentada su posición sobre qué tipo de padre es el actor chileno.

Pampita rompió el silencio tras el ataque de furia de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. La modelo opinó del escándalo que se desató después de que la actriz acusara al actor de padre ausente.

Yanina Latorre intercambió una serie de mensajes con Carolina Ardohain, quien tuvo cuatro hijos con Vicuña.

“Hola, ¿cómo estás? Decime que leíste todo lo que puso la China. ¿Vos qué tenés que decir al respecto? ¿Cómo es Benjamín?“, le preguntó la conductora de SQP (América).

Acto seguido, leyó la tajante respuesta de la modelo: “Hola, Yanina. Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso. Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”.

Respecto a su vínculo con la actriz, sostuvo: “Mirá, yo ya no sé qué decir. Con Eugenia tengo excelente relación hace muchos años. Espero que como familia que somos, entre todos, siempre reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”.

Ayer, a través de un posteo en Instagram, la China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña, luego de que le revocara el permiso para viajar con sus hijos, Magnolia y Amancio, a Turquía.

Lo catalogó como padre ausente, maltratador y reveló que le fue infiel mientras ella estaba embarazada del segundo hijo que tienen en común.

“‘El papá del año’. Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’“, escribió.

“El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía ‘separáte, ¿quien te va a querer con 3 hijos?’. El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad” concluyó.