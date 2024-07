Qué hacer en San Juan: la movida cultural de este martes 30 de julio Cada día, enterate de los conciertos, funciones de teatro, shows en bares y exposiciones que podés disfrutar en el Gran San Juan.

Estas son las actividades de espectáculos que hay este martes 30 de julio. Desde Conciertos, funciones de teatro, exposiciones y paseos que podés disfrutar en los diferentes espacios culturales y en el circuito comercial de bares y parrillas.

CINE

Ciclo Cine como en cine de Carlos Cerimedo. Hoy dos proyecciones. Los Increíbles 2. Director Brad Bird. Género: Animación. Intérpretes: Craig Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell. Vuelve la familia súper héroica del Señor Increíble. Esta vez, Helen, debe hacerse cargo de la economía de la familia, a Bob no le queda más opción que cuidar a los hijos. Pero un nuevo villano emerge para hacerles la vida más complicada. E.T. El Extraterrestre. Dirección: Steven Spielberg. Género: Ciencia ficción. Reparto: Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace. Un grupo de extraterrestres que vienen en son de paz, están realizando una expedición a La Tierra. Cuando deciden marcharse, uno de ellos no llega a tiempo a la nave y queda varado. Elliot, un chico tímido y solitario, escucha ruidos en su jardín y decide salir a ver qué pasa. Cuando se lleva la sorpresa del extraño visitante, decide ayudarlo para emprender el regreso a su mundo.

A las 17:30 hs. y a las 20 hs. Entrada libre y gratuita. Cine Teatro Municipal (Mitre 41 este).

EXPOSICIONES Y VISITAS

San Juan en el tiempo. Recorrido destacando algunos hitos de la historia. Martes a viernes de 10 a 13 hs. y sábado de 12 a 18 hs.. Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco (Mitre 864 este, capital). Gratis.

Juego de Damas. Hoy: visita guiada presencial interactiva y con transmisión en vivo desde Instagram a las 19 hs en el marco de la cuarta edición del Concurso Nacional Salón Juego de Damas, Categoría bidimensión. Horario de visitas: lunes a sábados, de 8:30 a 13:30 hs y de 15 a 20:30 hs. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Durante julio. Gratis

Flores. Evocación de su esencia. Muestra de dibujos de Josefina Beatriz Marún. Club Sirio Libanés (Entre Ríos antes de Av. Libertador). Entrada gratuita.

Casa Natal y Museo Sarmiento. Visita regulares: Martes a viernes de 9 a 20, sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs. Av. Libertador y Sarmiento. Gratis.

Museo Franklin Rawson. Proyecto Grabado 2024. Sala 1: Seoane en San Juan. Arte moderno, figuras populares. Curadora: Silvia Dolinko. Sala 2: Piranesi. Cárceles de Invención. Curador: Roberto Amigo. Sala 3: Relatos Gráficos. Foyer: 9na. Bienal del de Tipografía Latinoamericana. Martes a domingo y feriados, de 12 a 20 hs. Av. Libertador 862 oeste. $500, jubilados y estudiantes $300, menores de 6 años gratis, domingos gratis. Informes al 4200470

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas gratuitas, de martes a sábado: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Domingo: 17:30 y 18:30 hs. Feriados: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Las Heras 430 sur. Reservar turno al 4276438, interno 134 o a través de TuEntrada.com.

Centro Ambiental Anchipurac. Organización destinada a la educación y a la investigación ambiental. Visitas: lunes a viernes de 9 a 19 hs, sábados y feriados de 10 a 19 hs y domingos de 15 a 19 hs. Pellegrini y Calle 5, Rivadavia. Informes a Los tel. 2644791840 y 4302912. Turnos en www.anchipurac.sanjuan.gob.ar

Parque de la Biodiversidad. Todos Los días, de 9 a 12 hs y en la tarde, hasta el domingo, de 14 a 18 hs. El Pinar. Gratis

Museo Einstein. Recorrido por el túnel perteneciente al segundo nivel de Los 7 Caminos, donde se pueden apreciar piezas de botánica, zoología, paleontología y arqueología. De 10 a 19hs. RP12 km 19, Quebrada de Zonda. Información: 264480392

San Juan resiliente, recuerdos sísmicos. Muestra fotográfica y documental de los terremotos de 1944, 1977 y 2021. Archivo General de la Provincia (Subsuelo del Centro Cívico, Ala Sur). De lunes a viernes de 11 hs. a 13 hs.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Colección permanente de artesanías del Mercado y venta de productos, durante el receso: de lunes a sábados de 9 a 20 hs. España 330 norte. Gratis

Muestras x 2. Con Relatos cerámicos, exposición escultórica; y Elixir, con artistas visuales. Lunes a viernes, 9 a 13 y 17 a 20 hs; y fin de semana, de 17 a 20 hs. Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur)

Museo de la Historia Urbana. Sala Permanente: Ciudad y Reconstrucción de San Juan. En El Parque de Mayo. De martes a domingo de 12 a 21 hs. Entrada libre.

Museo-Bodega Santiago Graffigna. Visita por sala ambientada con viñas sanjuaninas. Degustación. 10:30, 14:30 y 16 hs. En Colón 1342 norte, Capital. Informes 2644214247 / 4214905 / 4223122 (Interno 134 y 121) Instagram @museograffigna

Museo Don Julio. Visita guiada al museo y cata dirigida de aceite de oliva. Lunes a sábado a las 9 y a las 11 hs. Lunes a viernes a las 15:30 y a las 17:30 hs. En Tupelí (25 de mayo 165 oeste).