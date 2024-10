Qué hacer en San Juan: la movida cultural de este sábado 26 de octubre Cada día, enterate de los conciertos, funciones de teatro, shows en bares y exposiciones que podés disfrutar en el Gran San Juan.

Estas son las actividades de espectáculos que hay este sábado 26 de octubre en San Juan. Desde conciertos, funciones de teatro, exposiciones y paseos que podés disfrutar en los diferentes espacios culturales y en el circuito comercial de bares y parrillas.

MÚSICA

Concierto de violoncello, flauta traversa y trombón. Ciclo Música va, 18 hs, Instituto Alemán (Santa Fe antes de Gral. Acha, gratis)

Rodri Cactus. Invitados: VHS. 19 hs, Chalet Cantoni. Tickets en entradaweb

Surco abierto. 35 voces femeninas y banda para homenajear a cantautoras de Latinoamérica. Organiza Dúo Mixtura. 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Bono contribución: $5000

Gon Trío. En el ciclo Jazz en el patio. 21:30 hs, La Madeleine (Sarmiento y Mitre) Cena y jazz en vivo. Opción $12 mil por persona.

Nueva banda. 21:30 hs, Patio de comidas de Vea (25 de mayo y Jujuy) Reservas 2645465230.

Il Campanello. Ópera. Reposición integral del Teatro del Bicentenario de la producción del Teatro Colón. 22 hs, Teatro del Bicentenario. Entrada: $6.000 en boletería con descuentos y en tuentrada.com

Noche Peñera. Tres para el canto, Nano Rodríguez, Javier Recabarren. 22 hs, Patio de la 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón)

Disco Billy. 22:30 hs, Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste). Reservas: 2645812630

Vaina Fest. Con Tokio, Pelín, Young Flay, Cegé, Santito Hit, Hit Hoppers, Bastardos. 22:30 hs, Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

José Luis e Ivo. Rock nacional e internacional. 22:30 hs, La Salmuera (Chacabuco Sur y Calle 7 – Pocito). Reservas: 2644988604.

Vía 66 rock. 22:30 hs, El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía). Reservas 2645899188

Tributos breves. Con Gaby Pérez, Euge Rufino, Cacho Martín, Ariel Plama. 22:30 hs, La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas 2644194896

Eterna inocencia. 23 hs, Mamadera (Av. Circunvalación 1959 norte) Banda soporte: Después de viejos. Entradas desde $14.000, anticipadas en alpogo.com

Rubén Forte, Leslie y Dani Show. A las 23 hs en Toto’s (calle Mendoza, frente a la Empresa Mayo)

DANZA

La gitana. Flamenco. Show presentación del videoclip. 20:40 hs, teatro de la Biblioteca Franklin (Laprida pasando Mendoza). Entrada $4000

The show must go on. Danza, música en vivo, pintura. A Tempo, grupo de danzas. 21 hs, Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas en Allegro Instituto de danzas (Zavalla 265 N, Rivadavia) e Imaxia tickets.

VARIEDADES

Halloween a ciegas. De 19 a 23 hs Sala TeS (Juan B. Justo 355 sur, Rivadavia). Anticipada: $8.000 en entradaweb. En puerta: $9.000. Promoción familiar: 4×3, descuentos para jubilados, disfrazados, 20% de descuento.

TEATRO

El caso. Dirección Pato Lucero. 21:30 hs, IOPSS (Pedro Echagüe 475 oeste). Anticipada $4500 por passline. Sinopsis: Una escritora creará una ficción manipulando a sus personajes, los personajes crearán la suya manipulando a una escritora, o una máquina de escribir marcará el destino de todos (+16).

EXPOSICIONES Y VISITAS

De mi tierra. Paisaje de la región. Obras de Carmen Cuenca, Elizabeth Leguizamón, Cristian Fisher, Pablo Yamamoto y Daniel de Cilia. Ultimo día, de 18 a 21:30 hs. Gratis. El Patio (Jujuy 74 sur entre Laprida y Av. Libertador)

Blanco y Negro. Muestra de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Martín Rojas y Luis Romero. Último día, de 8:30 a 13:30 hs. y de 17 a 21 hs. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis.

El canto del árbol. De Marcos Díaz Rossi, obras de la colección Templos con aves en gran tamaño. Hasta el 9 de noviembre, de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20 hs. Chalet Cantoni, Casa Cultural (Av. Libertador 3339 oeste). Gratis

Sarmiento presidente. Exposición temporaria. Visita regulares: Martes a viernes de 9 a 20 hs. sábados, domingos y feriados de 10 a 17 hs. Museo Nacional Casa Natal de Sarmiento (Sarmiento y Libertador). Gratis.

Siglo XX. Obras de Mario Pérez. De miércoles a sábados de 18 a 21 hs, Artify (Av. Córdoba 519 oeste). Gratis.

Museo Franklin Rawson. Itinerarios del arte en San Juan, proyecto expositivo con obras de 26 artistas de Iglesia y Calingasta. Curador Alberto Sánchez Maratta. Hasta fin de mes. Además Sala 1: El Mito Real: Enrique Collar – Carlos Gómez Centurión – Víctor Quiroga. Curador: Roberto Amigo. Sala 2: Arriba en la Cima. Curadora: Mariana Gioiosa. Sala 3: Marín Ibañez, Pintor de territorios. Curadora: Silvina Martínez. Foyer: Apariciones – Indicio de lo invisible. Curadoras Graciela Pérez, Ivana Goya y Valentina Fojo. Sala 4: Colección permanente. Martes a domingo y feriados, de 12 a 20 hs. Av. Libertador 862 oeste. $500, jubilados y estudiantes $300, menores de 6 años gratis, domingos gratis. Informes al 4200470.

San Juan en el tiempo. Recorrido destacando hitos de la historia. Martes a viernes de 10 a 13 hs. y sábado de 12 a 18 hs. Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco (Mitre 864 este, capital). Gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas: martes a sábado: 11:30 y 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Domingos: 17:30 y 18:30. Feriados de fin de semana largo: 11:30 y 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Reserva previa 4276438, interno 134 o a través de TuEntrada.com

Auditorio Juan Victoria. Visitas guiadas, lunes a viernes de 8 a 19 hs. Sábados, de 10 a 18 hs. Domingos y feriados, de 11 a 19 hs. 25 de Mayo casi Urquiza. Gratis.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías, de lunes a sábados de 9 a 14 hs. España 330 norte. Gratis.