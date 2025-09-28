¿Qué hay de nuevo para leer, ver y escuchar? Los tres últimos lanzamientos Los estrenos en el mercado editorial, los estrenos que llegan a la plataformas de streaming y qué está sonando en Spotify de tus artistas favoritos, lo podés encontrar en este segmento.

LIBRO

La Perrera

Autor: Gustavo Barco

Género: Cuentos

Editorial: Compañía Naviera

Precio: $22.900

Entre la crónica y la ficción, los once relatos de La perrera retratan la vida en la ex Villa Piolín de Villa Soldati, hoy barrio Charrúa, durante las décadas de 1970 y 1980. Un universo tan duro como vibrante y complejo, donde las chispas de una virulana encendida en Navidad despiertan la memoria colectiva de los incendios que arrasaron el barrio cuando las casas aún eran de madera, cartón y naylon

PELÍCULA

Superman

Dirección: James Gunn

Reparto: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholás Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan.

Género: Aventuras

Plataforma: HBO Max

En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos. Reinicio del universo DC en cine bajo la supervisión y dirección de James Gunn.

MÚSICA

Ay, carnaval

Autor: Maggie Cullen

Sello: Belgrano Norte

Como adelanto de su nuevo álbum, Cullen presenta su nueva canción, cuyo disco saldrá a fines de octubre. Es una composición muy alegre, de fiesta, que pinta en colores el encuentro con una de las tradiciones más bellas de nuestra Argentina: el carnaval. Junto a Pachi Herrera, charanguista cantautor y jujeño de ley, terminaron de darle forma a esta obra. La voz joven del folklore deja este bello tema.