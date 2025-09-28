LIBRO
La Perrera
Autor: Gustavo Barco
Género: Cuentos
Editorial: Compañía Naviera
Precio: $22.900
Entre la crónica y la ficción, los once relatos de La perrera retratan la vida en la ex Villa Piolín de Villa Soldati, hoy barrio Charrúa, durante las décadas de 1970 y 1980. Un universo tan duro como vibrante y complejo, donde las chispas de una virulana encendida en Navidad despiertan la memoria colectiva de los incendios que arrasaron el barrio cuando las casas aún eran de madera, cartón y naylon
PELÍCULA
Superman
Dirección: James Gunn
Reparto: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholás Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan.
Género: Aventuras
Plataforma: HBO Max
En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos. Reinicio del universo DC en cine bajo la supervisión y dirección de James Gunn.
MÚSICA
Ay, carnaval
Autor: Maggie Cullen
Sello: Belgrano Norte
Como adelanto de su nuevo álbum, Cullen presenta su nueva canción, cuyo disco saldrá a fines de octubre. Es una composición muy alegre, de fiesta, que pinta en colores el encuentro con una de las tradiciones más bellas de nuestra Argentina: el carnaval. Junto a Pachi Herrera, charanguista cantautor y jujeño de ley, terminaron de darle forma a esta obra. La voz joven del folklore deja este bello tema.