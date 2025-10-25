¿Qué hay de nuevo para leer, ver y escuchar? Los tres últimos lanzamientos Los estrenos en el mercado editorial, los estrenos que llegan a la plataformas de streaming y qué está sonando en Spotify de tus artistas favoritos, lo podés encontrar en este segmento.

LIBRO

En cancha chica

Autor: Juan José Panno

Género: Cuento

Editorial: Colihue

Precio: $7.700

Más de 50 microrrelatos, que reúnen el fútbol y la literatura, las dos grandes pasiones de Juan José Panno: el fútbol y la microficción. El humor, el ingenio y el compromiso por la pelota de uno de los periodistas de fútbol más reconocidos y cofundador de TEA. Los textos de Panno son ingeniosos, divertidos, inteligentes. A este señor le gusta jugar y no se reprime. Nos invita a sus lectores a disfrutar y divertirnos con él y allá vamos, listos para ver el espectáculo de un escritor que sabe gambetear los significados y atajar los sonidos como un verdadero crack del microrrelato. Con una fantasía voladora y sin desbordes y con toda la magia del oficio. Un caño, una rabona, una chilena de vieja usanza: las habilidades microficcionales de Juan José Panno son múltiples y muy variadas, gracias a lo cual este libro es un verdadero gol de media cancha.

PELÍCULA

La Sustancia

Dirección: Coralie Fargeat

Reparto: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Gore Abrams, Tom Morton.

Género: Thriller

Plataforma: HBO Max

’Tú, pero mejor en todos los sentidos’. Esta es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto. Tentada por la oportunidad Elisabeth Sparkle, una celebridad en decadencia, consume este suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, Sue, con efectos tan inesperados como aterradores.

MÚSICA

Sesiones del Gato Negro vol. 1

Autor: La Bersuit y Los Peñaloza

Sello: Asfalto

Bersuit Vergarabat y con Los Peñaloza presentan “Danza de los muertos pobres” y “El viejo de arriba”, en el marco de las Sesiones “Gato negro” vol.1 un laboratorio donde en la Bersuit se muestra en su versión más tropical con la orquesta de cumbia rosarina Los Peñaloza. La sesión fue grabada en el Centro Cultural Güemes de Rosario con presencia de público local. La agrupación Los Peñaloza es una banda de la ciudad de Rosario que explora diversos matices de la música popular latinoamericana, principalmente la cumbia colombiana y psicodélica peruana, fusionándola en algunos casos con estilos tales como el Reggae, Ska, Salsa, Funk, Punk y Rock, propios del ADN de sus integrantes y de sus bandas anteriores. Fundados en el 2014, irrumpen rápidamente en el circuito del under rosarino, destacándose por su personalidad y sus shows enérgicos. En 2018 editaron su primer disco “Ahora si!” y en 2019 lanzan “Bichos del Paraná”, su segundo álbum que los llevo a tocar por todo el país y a compartir escenario con bandas como La Vela Puerca, Damas Gratis, La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo, Los Palmeras, Chico Trujillo y Mamita Peyote, entre otras. En 2020 se publica “Suburbio Sessions”, un álbum grabado en vivo y cuya presentación fue vía streaming bajo el mismo nombre. Luego de un difícil 2020, durante el 2021 vuelven a presentarse de manera asidua y constante en diferentes escenarios entre los que se destacan los shows junto a La Orquesta Delio Valdez y Los Palmeras, tanto en el anfiteatro de Rosario como en el mítico estado Luna Park. Paralelamente lanzan una serie de singles que, entre versiones y canciones propias, cuentan con colaboraciones como las de Sol Pereyra, Mamita Peyote y Los Palmeras. Durante el 2022, y con la formación definitivamente consolidada, recorren todo el país presentando su show en vivo, destacándose el show junto a Los Palmeras en el Movistar Arena. El 2023 los encuentra con muchas fechas confirmadas por varias provincias, donde compartirán escenario junto a Damas Gratis, Los Palmeras y Los Ángeles Azules. En 2024 lanzan “Mambo infierno”, el disco que consagra el sonido de Los Peñaloza con colaboraciones con Aclamado Amistad, Mamita Peyote, Pablo Pino, Cumbia Club y Sol Pereyra. Durante los últimos años comparten escenarios con las más grandes bandas de cumbia latinoamericana como La Delio Valdez, Los Palmeras, Damas Gratis, Los Mirlos, Chico Trujillo, Ke Personajes y muchos más. Y en ese mismo año empieza con las Sesiones Gato Negro, grabando reversiones colaborando con artistas como Bahiano, Koino Yokan y la Bersuit, con quien presenta esta nueva canción. Bersuit Vergarabat tiene 38 años de historia atravesando muchas etapas y situaciones variadas. Desde el under porteño más recalcitrante a la consagración llenando el estadio River Plate (2007); Tardó 10 años en obtener el reconocimiento popular de la gente con la salida del disco “Libertinaje” producido por Gustavo Santaolalla (1998). Este trabajo permitió trascender y les otorgó el doble platino en ventas en Argentina. Además de encontrar el éxito en todo el país, Bersuit Vergarabat ha atraído a aficionados de muchos países de América Latina, así como España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón entre otros. Bersuit lleva editados 15 discos hasta el día de la fecha: “Y punto” (1992), “Asquerosa alegría” (1993), “Don Leopardo” (1996), “Libertinaje” (1998), “Hijos del culo” (2000), “De la cabeza” (2002), “La argentinidad al palo” (2004), “Testosterona” (2006), “Lados BV – Rarezas” (2007), “?” (2008), “La Revuelta” (2012), “El baile interior” (2014), “La nube rosa” (2016), “De la cabeza 2” (2019) y “Cocoliche Life” (2024).