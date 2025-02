¿Qué le regalo L-Gante a Wanda Nara por San Valentín? L-Gante sorprendió a Wanda Nara para el Día de San Valentín y fue por todo con sus regalos.

En plena pelea judicial mediática con Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara y L-Gante lanzaron tema nuevo y festejaron San Valentín por todo lo alto.

Wanda Nara y L-Gante siguen mostrándose más acaramelados y apasionados que nunca y el Día de los Enamorados no fue la excepción revolucionando las redes con sus posteos.

Fue Wanda Nara la que arrancó la mañana compartiendo en sus redes la sorpresa que recibió de parte de L-Gante. “Feliz San Valentín. Tu novio llega 8 AM con flores y un viaje”, escribió Wanda Nara en la publicación, donde se lo ve al artista sonriendo en la puerta de la casa con pasajes a destino misterioso.

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara no se quedó atrás y le dedicó un romántico posteo. “Te amo porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy. Porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor”, escribió.