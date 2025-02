Quién entró en el repechaje de Gran Hermano tras la implacable decisión de Chiara La participante tuvo que elegir entre Giuliano y Renato para que alguno vuelva a la casa.

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una de sus noches más dramáticas en lo que va de la competencia. No solo se definió el repechaje en un duelo de emociones y estrategias, sino que también Claudio Papucho Di Lorenzo reafirmó su dominio al conseguir el liderazgo por segunda semana consecutiva.

Pero si hubo un momento que dejó a todos sin aliento, fue la decisión de Chiara, la última en votar en la reñida elección entre Renato y Giuliano para regresar al reality. Con un empate de seis votos por lado, la joven tuvo en sus manos la responsabilidad de inclinar la balanza. Y lo hizo, pero a un precio muy alto.

Desde que entró a la casa, Chiara y Nano compartieron algo más que estrategias. Hubo química, complicidad y hasta un romance que hizo pensar que podían convertirse en una de las parejas fuertes del programa. Pero en la casa de Gran Hermano, donde las emociones se mezclan con el juego, las historias de amor rara vez terminan bien.

El quiebre llegó cuando Nano decidió alejarse de Chiara y acercarse a Jenifer, con quien comenzó a jugar de manera conjunta. Fue un golpe duro para la joven, que sintió que no solo perdía un aliado, sino también a alguien en quien había depositado su confianza.

Respiró hondo. Luego, con un tono sereno pero cargado de reproche, se dirigió directamente a Nano. “Nano fue un gran jugador y me ayudaría mucho”, comenzó. “Debería demostrarme que puedo volver a confiar en él, pero acá no puede hacerlo. No me convence porque ya me ha prometido cosas que no pudo cumplir”.

El silencio era absoluto. Las miradas oscilaban entre Nano y Chiara, expectantes. Fue entonces cuando ella lanzó la frase que terminó de sellar el destino de su excompañero: “Cuando te enamoraste, te desenfocaste, y yo tengo que preocuparme por mí”.

Acto seguido, pronunció el nombre que todos esperaban con ansiedad: “Mi voto es para Renato”. Y el estallido fue inmediato. El gesto de Nano cambió por completo. Sus ojos, que hasta ese momento parecían mantener la esperanza, se oscurecieron. No pronunció una sola palabra, pero su silencio lo dijo todo. Se dio media vuelta, dejó de mirarla y, sin disimular su enojo, le retiró el saludo.

Para Chiara, la carga emocional fue demasiado. Apenas terminó la votación, se quebró en llanto. Sabía que había tomado una decisión difícil, pero no esperaba una reacción tan dura por parte de su compañero. La traición, en la casa de Gran Hermano, siempre tiene consecuencias.

MIRA TAMBIÉN Aseguran que Graciela Alfano estaría en pareja con Fer Palacio, el joven DJ de 34 años

Mientras tanto, en el otro extremo, Renato festejaba su regreso. El juego le daba una segunda oportunidad, pero sabía que no será fácil. Su vuelta implica nuevos desafíos, alianzas y enemigos que ya habían comenzado a delinearse.

Pero la noche aún tenía otra gran historia por contar. Papucho reafirmó su poder en la casa al convertirse en líder por segunda semana consecutiva. La prueba de liderazgo no fue una simple competencia de fuerza. Exigió precisión, equilibrio y paciencia, tres cualidades fundamentales en un juego donde el control emocional es clave.

Los participantes debieron enfrentar un desafío dividido en dos etapas. En la primera, utilizando unas tijeras gigantes, debieron deslizar tres pelotas a través de una estructura y embocarlas en los recipientes ubicados en la parte inferior. La coordinación y la calma fueron esenciales para superar esta prueba.

Los mejores en esta instancia fueron Brian Alberto, Luciana Martínez, Jenifer Lauría y Papucho, quienes avanzaron a la fase final. Allí, enfrentaron un laberinto donde debieron equilibrar una pelota sobre una paleta en forma de cuchara y guiarla hasta su destino.

Todo parecía indicar que Jenifer tenía la ventaja, pero en el último segundo, su pelota cayó. Papucho, atento, aprovechó el error y se quedó con el liderazgo. Con el poder en sus manos, Papucho no dudó en usar su beneficio de la fulminante. La víctima de su jugada fue Santiago Algorta, quien quedó automáticamente nominado.

Además, el escenario de la semana ya tenía otro condenado: Brian Alberto, quien arrastraba una sanción previa.

El reality sigue avanzando y la casa es un volcán a punto de estallar. Las emociones están a flor de piel, las estrategias se afilan y cada decisión puede cambiarlo todo. En Gran Hermano, la línea entre la lealtad y la traición es cada vez más delgada.