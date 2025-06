Quién es Ivana Capialbi, la nueva novia de Alexander Caniggia La joven de 29 años habría estado junto al mediático en salidas nocturnas y cenas exclusivas. Su estilo basado en el lujo refleja un estilo de vida alineado con el lujo extremo.

Desde que Alexander Caniggia y Melody Luz anunciaron su separación, la vida del mediático volvió a ocupar el centro de la escena en redes sociales y el espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas, el foco se desplazó hacia Ivana Magalí Capialbi, la joven que apareció recurrentemente en sus publicaciones y que fue identificada como su nueva pareja. Un análisis de sus posteos y actividades permite trazar un perfil coherente con el universo que suele rodear a Caniggia: exhibición de lujos, marcas de alta gama y cenas en restaurantes exclusivos.

Ivana Capialbi se presenta en Instagram como una joven apasionada por la moda y el lujo. En sus publicaciones predominan las carteras de marcas internacionales como Hermès, Chanel y Louis Vuitton, acompañadas por relojes Rolex, joyas vistosas y manicuras con diseños elaborados. El feed de su cuenta funciona como una suerte de escaparate donde predominan los ambientes sofisticados: hoteles cinco estrellas, cenas en Puerto Madero y desayunos servidos sobre bandejas de tres pisos en confiterías premium.

En varias de estas publicaciones, Ivana se muestra en restaurantes como Gardiner o en el hotel SLS Puerto Madero, lugares que también frecuenta Caniggia. Además, algunas de las fotos subidas recientemente la muestran junto a él, compartiendo salidas nocturnas y almuerzos familiares en entornos rurales como el castillo de La Candelaria, en Lobos, donde también estuvo presente la hija de Caniggia, Venezia.

En todos estos registros, se observa un patrón: el rostro de la niña aparece cubierto por un emoji de oso, una decisión consistente con el manejo que tanto Caniggia como Melody Luz adoptaron desde el nacimiento de Venezia para proteger su identidad en redes sociales. La repetición del gesto por parte de Ivana confirma su incorporación al ámbito familiar.

La joven de 29 años también es la cara visible de VicaDesign, un emprendimiento que ofrece objetos de decoración con una estética centrada en los símbolos del dinero y el poder. En su tienda online y perfil de Instagram se pueden ver cuadros de gran formato con billetes de 100 dólares, el personaje del Monopoly cargando bolsas de oro o la icónica frase de Scarface: “The world is yours”.

El eslogan del emprendimiento es “Excess is just our character”, que funciona como resumen del estilo que cultivan tanto Ivana como Alexander. En los catálogos aparecen batas estampadas con dólares, veladores dorados y objetos de baño con logos personalizados. La marca se presenta como una firma de “luxury deco”, y sus publicaciones promueven frases como “El objetivo del esfuerzo es tocar nuevo dinero todos los días” o “Cuanto más duro trabajes, más suerte tendrás”.

La afinidad estética entre ambos es clara. Desde su aparición en el reality El Hotel de los Famosos hasta sus videos en redes, el hijo de Mariana Nannis siempre cultivó una imagen vinculada al lujo extremo, la irreverencia y el consumo desmesurado. Ivana, con sus propios códigos y lenguaje visual, parece transitar una senda paralela.

El distanciamiento entre Caniggia y Melody Luz no fue inmediato ni estuvo exento de tensión. La bailarina publicó recientemente un mensaje que fue interpretado como una referencia directa al vínculo fallido con Alexander. “Qué paja cuando esperás cosas que al otro no le nacen. Qué paja asumir que hay vínculos que no dan más. Qué paja”, escribió Luz en sus historias de Instagram.

En paralelo, la bailarina inició una relación con Santiago del Azar, cocinero con quien compartió pantalla en El Hotel de los Famosos. En una reciente aparición televisiva, confirmaron el romance con un beso en vivo, consolidando la separación definitiva entre ella y Caniggia.

Pese a este escenario, Alexander evitó declaraciones polémicas y optó por una postura conciliadora. En diálogo con Eltrece, dijo: “Puede ser que la separación me hizo bien. La soltería me refrescó“. Consultado sobre el nuevo vínculo de Melody, afirmó: ”Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija“. También elogió su rol maternal, describiéndola como ”una madraza” y reconociendo que “no le pudo haber tocado mejor madre a Venezia“.