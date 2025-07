Quién es Natasha Rey, la vedette uruguaya que difundió un supuesto video íntimo de Mauro Icardi Con pasado polémico y presencia activa en redes, se convirtió en el centro de las miradas al comprometer al delantero del Galatasaray.

Natasha Rey volvió a ser noticia en las últimas horas al señalar públicamente a Mauro Icardi por haberle enviado presuntos mensajes íntimos mientras mantiene una relación con la China Suárez. Con capturas de pantalla, videos y una serie de publicaciones en redes sociales, la modelo uruguaya colocó al futbolista del Galatasaray en el centro de una nueva controversia. Icardi no tardó en responder con dureza desde Turquía, y su pareja, en Buenos Aires, salió a respaldarlo. Pero, en ese marco, creció la inquietud de quién es esta mujer.

En su cuenta de Instagram, donde ya supera los 149 mil seguidores una cifra que creció exponencialmente tras el conflicto, se presenta como “multifacética” y de Aries. Entre quienes la siguen aparece incluso la esposa de Aníbal Lotocki, el cantante L-Gante, e incluso tiene fotos con Matías Alé, lo que generó aún más visibilidad. Aunque actualmente su perfil está configurado como privado, su nombre ya circula en portales y redes sociales debido a su historial mediático.

En 2022, Natasha fue coronada Miss Costa América en Panamá, un certamen de belleza que la posicionó a nivel internacional. Además de su trabajo como modelo, intentó incursionar en la música, aunque sin demasiada repercusión: su último videoclip en YouTube data de 2020 y no alcanzó las 5.000 visualizaciones. Tras esa experiencia, decidió abandonar ese proyecto artístico.

Sin embargo, su presencia en los medios no es nueva. En 2014, fue protagonista de una fuerte declaración que la llevó a los programas de espectáculos cuando aseguró haber mantenido un vínculo con Diego Maradona. Según relató entonces, fue el propio exfutbolista quien se contactó con ella a través de Facebook, tras ver sus fotos en redes sociales. “Él vio mi página donde aparezco con un traje espectacular y entonces me contactó. Al principio pensé que era una joda, hasta el día de hoy no lo puedo creer. Él me llamó porque no creía que fuese Maradona, tengo su número, me propuso de todo. Algunas cosas íntimas…”, declaró en su momento.

Pese al contacto, afirmó haber rechazado las propuestas del Diez: “Me dijo que soy la única morocha que lo volvió loco. Pero a mí no me interesan sus propuestas. Soy una persona que tengo una pareja, dos hijas y me quiero divertir con mi trabajo. No me interesa tener una aventura ni con él, ni con otros”.

Años más tarde, su nombre volvió a surgir en medio de una situación mucho más delicada. Tras la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023, y el repudio generalizado a Lotocki, Rey fue una de las pocas figuras que lo defendió públicamente. En declaraciones a los medios y redes, calificó la reacción social como “un linchamiento”, en contraposición a las numerosas figuras del espectáculo que habían denunciado al cirujano y exigían justicia por los casos de lesiones graves. Su postura fue duramente cuestionada, especialmente en un contexto de alto impacto social y emocional.

El nuevo conflicto que la involucra comenzó días atrás, cuando acusó a Icardi de haberle escrito mensajes comprometidos y de haberle enviado videos íntimos. El futbolista respondió con capturas de pantalla y una contundente desmentida en redes. Publicó una solicitud de mensaje supuestamente enviada por Rey, acompañada de una imagen y un texto sugerente: “Soy tu uruguaya Mauro”. Icardi aseguró que jamás respondió y que fue ella quien intentó contactarlo.

“¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajaja Qué raro… porque nunca acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”, escribió. Y luego agregó: “Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Como siempre, tengo pruebas. Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. Conmigo no jueguen que los prendo fuego”.

Pero Rey contraatacó con una serie de publicaciones en sus historias. Compartió una imagen con un emoji de payaso, escribió frases provocadoras y anticipó nuevas publicaciones. “Te ardió, te llegó, no le entran balas a él. Todo trucho, lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tu…, las fotos que me mandaste”, fue uno de los mensajes que lanzó. Como consecuencia de la repercusión, cerró su perfil y lo puso en modo privado.

Este jueves, Icardi volvió a expresarse desde su cuenta, intentando desactivar la polémica con ironía: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes, no baratitos”, escribió.

Mientras tanto, la China no volvió a hacer declaraciones, aunque según trascendió, respalda a Icardi y cree que se trata de un intento de difamación. Con varios antecedentes mediáticos y controversiales, Natasha vuelve a posicionarse en el centro de un escándalo, esta vez enfrentando al jugador y a una de las parejas más observadas del espectáculo argentino.