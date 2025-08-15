Reabrieron el caso de La Tota Santillán: la Justicia busca determinar las causas de la muerte Juan Carlos Merlo, abogado de los familiares del presentador, confirmó la noticia.

A menos de un año del trágico incendio en el que murió La Tota Santillán, la Justicia decidió abrir una nueva línea de investigación. En esta oportunidad se determinará si realmente se trató de un accidente, tal como se precisó en el informe judicial que cerró el caso hace varios meses.

Esta noticia, que fue dada a conocer este jueves por el periodista Juan Etchegoyen en su programa radial, la confirmó el abogado de los hijos del presentador, Juan Pablo Merlo a TN Show. “Ya se reabrió el caso para saber realmente qué pasó, si fue un asesinato o si fue un suicidio. Queremos tener una sola versión”, sostuvo.

Este nuevo enfoque investigativo, surgió tras la aparición de dos indicios clave, que reactivaron las alarmas entre los familiares del recordado presentador.

Uno de ellos tiene que ver con un hallazgo no menos que llamativo: la puerta trasera de su casa estaba abierta al momento del incendio, por lo que se sospecha que algún desconocido pudo haber ingresado sin consentimiento del dueño.

Además, surgió otro tema inquietante: sus seres queridos aseguran que su teléfono fue manipulado cuando en principio se había dado por perdido, una vez que fue incautado por la Fiscalía. Al parecer, los familiares de La Tota notaron que su número de contacto salió de todos los grupos de WhatsApp meses después de la muerte.

Sobre este particular, Merlo dijo a TN Show: “Estamos a la espera de que lo devuelvan, porque Fiscalía dice que no pudo extraer información siendo que ni siquiera es un iPhone. Es un celular común”.