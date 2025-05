Reapareció en la TV una histórica conductora y reveló la dura enfermedad que padece: “Es muy difícil…” Anunció su regreso a la televisión tras una larga lucha contra la enfermedad.

Lía Salgado anunció su regreso a la televisión en una entrevista en la que habló de su lucha contra la depresión, enfermedad que la sacó de los medios décadas atrás. “No es fácil salir”, sostuvo la querida figura que supo ser “la reina del talk show” en Argentina.

Invitada a DDM (América TV) Lía Salgado conversó con Marina Calabró y dio algunas precisiones sobre su estado de salud actual, tras algunos años de oscuridad y alejamiento mediático: “Estoy bien, arrastrando algunas cosas como la mala praxis en las piernas y tratando de rehabilitarme bien. Con el tema de la depresión ya estoy curada, el psicoanalista me dió de alta (…). Hay mucha gente que pasa por situaciones psicológicas y psiquiátricas difíciles”.

Lia Salgado

Lía Salgado volverá a la televisión con un programa en el canal Somos donde abordará cuestiones vinculadas a la salud mental y psicológica, luego de haber vencido ella misma los embates de la depresión. “Es muy difícil entender que es una enfermedad (la depresión), porque uno también se siente culpable de no responder ante la gente que te necesita. Pero por suerte encontré un buen terapeuta, Dios me iluminó porque no es fácil salir de la depresión (…). Siempre tuve conductas depresivas, eso tiene que ver con algo estructural según me explicó mi psicoanalista. Yo me encerré mucho”, sostuvo la conductora.