Revelaron la fecha de regreso de Gran Hermano

Telefe prepara la vuelta de Gran Hermano a su pantalla y se conoció la que sería la posible fecha de regreso del reality. Juan Etchegoyen brindó toda la información en “Mitre Live” con lujo de detalle.

“Quiero contarles algo que me enteré esta semana que tiene que ver con el regreso de Gran Hermano. Ha habido una reunión entre las autoridades del canal y Santiago del Moro. Si bien terminó hace relativamente poco el programa, Telefe quiere que vuelva cuanto antes porque está claro que Survivor no da la misma ganancia ni en publicidades ni en rating”, comenzó diciendo el conductor del ciclo digital.

Siguiendo con su información, Juan afirmó: “Telefe tiene todo preparado para volver con Gran Hernano. Han acelerado el proceso de casting para elegir a los participantes que ingresarán al reality. A mí me dan dado una fecha tentativa para el arranque. Se habló siempre de diciembre pero a mí me dan fecha para noviembre”.

“Gran Hermano volvería a Telefe el lunes 11 o 18 de noviembre y planean obviamente debates en la semana con cambios en el panel”, agregó el presentador en las últimas horas.

“Me dijeron también que es probable que haya un cambio con la Noche de los ex, no están del todo seguros con que continúe pero lo evaluarán llegado el momento. Telefe quiere volver lo más pronto posible con Gran Hermano pero Santiago del Moro les pidió un stand by de algunos meses”, dijo al respecto Etchegoyen.

Y concluyó: “Entonces acordaron esa fecha límite como tarde para empezar. Veremos qué sucede pero esos son los datos que tengo hoy para darte sobre el ciclo más exitoso que tiene la pantalla”.