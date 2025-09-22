Robaron en la casa de Pampita, ubicada en un sector exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires La modelo estaba de viaje y los delincuentes aprovecharon para robar.

La tranquilidad de Barrio Parque, uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, se vio alterada tras el robo en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain. La vivienda, ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de delincuentes mientras la modelo se encuentra de viaje en el exterior.

Según informó en primicia el programa Rotativo del Aire de Radio Rivadavia, los ladrones aprovecharon la ausencia de la conductora para ingresar y alzarse con un importante botín.

Qué se llevaron los delincuentes

El periodista Rodrigo Porto detalló que los asaltantes accedieron a una caja fuerte, de donde sustrajeron dinero en efectivo y además se llevaron objetos de valor pertenecientes a la modelo.

De acuerdo a lo consignado por Noticias Argentinas, la ausencia de Pampita fue clave para que los delincuentes pudieran actuar sin ser detectados.

Las autoridades ya trabajan en la investigación para esclarecer el hecho y dar con los responsables.