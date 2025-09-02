Por segundo año consecutivo, desde el 25 al 28 de septiembre, San Juan estará presente en la Feria Internacional del Libro de Mendoza –que se llevará a cabo desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc– con una apuesta redoblada, que busca no solo dar visibilidad a la literatura sanjuanina. A diferencia del año pasado, cuando la presencia fue meramente expositiva, en esta edición se apostará por la venta directa de ejemplares y por una agenda cultural enriquecida con talleres y presentaciones de libros. A tal fin, desde la Dirección de Bibliotecas Populares dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia, se ha convocado a autores y editoriales sanjuaninos a presentar obras publicadas entre 2024 y 2025, con el objetivo de ofrecer contenido reciente y atractivo. Además de escritores independientes, han sido invitadas a participar editoriales como la de la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, Abdullah, Jarilla, El Andamio y el Fondo Editorial de la Legislatura. Todas ellas podrán enviar obras de autores sanjuaninos que cumplan con el criterio temporal establecido.
“Una de nuestras principales misiones es fomentar, promover y dar a conocer la literatura de San Juan, pero ahora el objetivo no es solo mostrar el talento local, como se hizo el año pasado, sino también darles la posibilidad a los escritores locales de generar ingresos reales’, comentó a DIARIO DE CUYO Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, quien destacó que la experiencia positiva del año anterior motivó a redoblar la apuesta.
“Tuvimos un stand muy atractivo, muy visitado y concurrido. Hubo muy buena recepción e incluso nos visitaron autoridades de gobierno y de Cultura de Mendoza”, declaró Caballero. Por eso, además de exhibición y venta de libros, el stand sanjuanino programará también otras actividades alusivas. “Recibimos un buen espacio, un buen lugar para poder desplegar todo nuestro material y las actividades que haremos también”, adelantó en referencia a propuestas como un Taller de ilustración a cargo del profesor Federico Hueso, talleres literarios, actividades organizadas por SADE y presentaciones de libros a cargo de sus propios autores.
“Una de nuestras principales misiones es fomentar la producción literaria local. Ya estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y siempre que la provincia sea invitada a tener un stand, nosotros vamos a llevar la literatura de autores sanjuaninos. El objetivo es promocionar la literatura sanjuanina en otras partes del país y también apoyar a las provincias cuyanas con sus actividades culturales, en este caso, en el ámbito literario que es el que compete a nuestra Dirección’, concluyó Caballero.
Cómo participar:
- Las obras pueden ser de cualquier género literario, con el fin de mostrar la diversidad y riqueza de la producción local. Es requisito que sean producciones de los años 2024 y 2025.
- Se recibirán hasta tres ejemplares por título, sin límite de cantidad de títulos por autor.
- Los libros deben ser entregados en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de Mayo), de lunes a viernes de 8 a 20 h y los sábados de 8 a 13 h. Los autores entregan el material, firman una planilla, informan el precio y en Bibliotecas ingresan esa información en el sistema.
- El plazo final de entrega es el lunes 8 de septiembre.
- San Juan participará de la Feria del Libro de Mendoza desde el 25 al 28 de septiembre.