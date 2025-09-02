San Juan impulsa su literatura en la Feria del Libro de Mendoza, con exhibición, venta y actividades culturales Han sido convocadas editoriales locales, pero el llamado es extensivo a escritores que tengan producciones 2024/2025, en cualquier género. Toda la información para participar.

Por segundo año consecutivo, desde el 25 al 28 de septiembre, San Juan estará presente en la Feria Internacional del Libro de Mendoza –que se llevará a cabo desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc– con una apuesta redoblada, que busca no solo dar visibilidad a la literatura sanjuanina. A diferencia del año pasado, cuando la presencia fue meramente expositiva, en esta edición se apostará por la venta directa de ejemplares y por una agenda cultural enriquecida con talleres y presentaciones de libros. A tal fin, desde la Dirección de Bibliotecas Populares dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia, se ha convocado a autores y editoriales sanjuaninos a presentar obras publicadas entre 2024 y 2025, con el objetivo de ofrecer contenido reciente y atractivo. Además de escritores independientes, han sido invitadas a participar editoriales como la de la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, Abdullah, Jarilla, El Andamio y el Fondo Editorial de la Legislatura. Todas ellas podrán enviar obras de autores sanjuaninos que cumplan con el criterio temporal establecido.

“Una de nuestras principales misiones es fomentar, promover y dar a conocer la literatura de San Juan, pero ahora el objetivo no es solo mostrar el talento local, como se hizo el año pasado, sino también darles la posibilidad a los escritores locales de generar ingresos reales’, comentó a DIARIO DE CUYO Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, quien destacó que la experiencia positiva del año anterior motivó a redoblar la apuesta.

“Tuvimos un stand muy atractivo, muy visitado y concurrido. Hubo muy buena recepción e incluso nos visitaron autoridades de gobierno y de Cultura de Mendoza”, declaró Caballero. Por eso, además de exhibición y venta de libros, el stand sanjuanino programará también otras actividades alusivas. “Recibimos un buen espacio, un buen lugar para poder desplegar todo nuestro material y las actividades que haremos también”, adelantó en referencia a propuestas como un Taller de ilustración a cargo del profesor Federico Hueso, talleres literarios, actividades organizadas por SADE y presentaciones de libros a cargo de sus propios autores.

“El objetivo es promocionar la literatura sanjuanina en otras partes del país y también apoyar a las provincias cuyanas con sus actividades culturales”. Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares

“Una de nuestras principales misiones es fomentar la producción literaria local. Ya estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y siempre que la provincia sea invitada a tener un stand, nosotros vamos a llevar la literatura de autores sanjuaninos. El objetivo es promocionar la literatura sanjuanina en otras partes del país y también apoyar a las provincias cuyanas con sus actividades culturales, en este caso, en el ámbito literario que es el que compete a nuestra Dirección’, concluyó Caballero.

Cómo participar: