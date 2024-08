Santi Maratea denunció que sufrió abuso sexual de parte de un amigo de la infancia Lo contó ahora, en medio del enorme dolor que le causó la muerte de su padre.

Santi Maratea compartió en sus redes sociales un video desgarrador: allí no sólo da la dolorosa noticia de la muerte de su padre, ocurrida hace dos semanas, si no que además denuncia que un amigo de la infancia abusó sexualmente de él un año y medio atrás.

Al comunicarles a sus seguidores el fallecimiento de su papá Rafael, víctima de un cáncer de pulmón, el influencer dijo que no sabe cómo va a seguir adelante sin padre ni madre, ya que su mamá Mariana murió hace cinco años .

Sinceridad total, Santi expuso sus sentimiento más íntimos. “Me siento muy solo”, explicó. “Las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos y ya no están”, lamentó.

En ese marco, Santi habló del drama que vivió una noche: fue víctima de abuso sexual.

Lo contó así: “Hace un año y medio, me pasó una situación con un amigo de la infancia. Nos habíamos ido de joda, vinimos a dormir a mi casa. En la mitad de la noche, me despierto con el guacho arriba mío, besándome, para no ser muy explícito y que me bajen el video”.

“Cuando me quise dar cuenta, básicamente ya había terminado -añadió-. No sé si me estoy haciendo entender, si me explico…”, detalló. “Fue muy raro”, aseguró Maratea.

En el mismo video, el influencer comentó que tras el abuso sexual intentó conversar con su victimario y que la experiencia fue nefasta. “Cuando me junté a hablar, fue peor que lo que pasó -afirmó-. Nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’”.

Santi siguió reflexionando: “Sé que la mayoría de los hombres canalizan para el orto su sexualidad, les da miedo atravesar las sombras que tienen. Yo no nací en una cajita de cristal, entiendo que el mundo está cagado a palos”.

“El 99 por ciento de las personas tienen la cabeza hecha mierda-consideró-. Y el 1 por ciento restante la pasa como el orto por vivir en un mundo tan hostil como éste”.

“Todos tenemos sombras, y la mayoría de las personas no las trabajan. Lo sé desde muy chico”, señaló Santi Maratea.