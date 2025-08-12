El departamento Sarmiento se prepara para recibir a los sanjuaninos en su Fiesta por el 117° Aniversario de la comuna sarmientina. Entre los artistas que saldrán a escena se destaca la banda cuartetera del momento: Los Herrera, y también el humorista “Cacho” Garay.
La fiesta tiene como lema vivir cuatro días de pura tradición, música y encuentro, donde la historia y cultura sarmientina se sienten más vivas que nunca. Será el 22, 23, 24 y 25 de agosto en el Predio Riviello-Villa Media Agua.
Habrán destrezas criollas y agrupaciones gauchas, feria de artesanos y emprendedores, además participarán academias de baile y artistas locales y los artistas nacionales serán El Súper Grupo Manzana, Nicolás Membriani, el grupo cuartetero Los Herrera y Cacho Garay, el mendocino que se encuentra volviendo al ruedo después de que en abril pasado haya recuperado su libertad tras estar dos años en prisión investigado por abuso sexual y violencia de género contra su ex esposa Verónica Macías.
La entrada será libre y gratuita.