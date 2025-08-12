Sarmiento presentó su fiesta con “Los Herrera” y “Cacho” Garay como artistas principales La comunidad sarmientina se prepara para celebrar su 117 aniversario el fin de semana del 22 al 25 de agosto.

El departamento Sarmiento se prepara para recibir a los sanjuaninos en su Fiesta por el 117° Aniversario de la comuna sarmientina. Entre los artistas que saldrán a escena se destaca la banda cuartetera del momento: Los Herrera, y también el humorista “Cacho” Garay.

La fiesta tiene como lema vivir cuatro días de pura tradición, música y encuentro, donde la historia y cultura sarmientina se sienten más vivas que nunca. Será el 22, 23, 24 y 25 de agosto en el Predio Riviello-Villa Media Agua.

Habrán destrezas criollas y agrupaciones gauchas, feria de artesanos y emprendedores, además participarán academias de baile y artistas locales y los artistas nacionales serán El Súper Grupo Manzana, Nicolás Membriani, el grupo cuartetero Los Herrera y Cacho Garay, el mendocino que se encuentra volviendo al ruedo después de que en abril pasado haya recuperado su libertad tras estar dos años en prisión investigado por abuso sexual y violencia de género contra su ex esposa Verónica Macías.