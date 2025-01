Se acabó el amor: Cande Tinelli confirmó que se separó de Coti A casi un año de la ceremonia que los unió en matrimonio, la pareja dijo basta después de una segunda crisis.

A inicios de esta semana, Ángel de Brito contó en LAM (América) que el cantante y la hija de Marcelo Tinelli no estaban del todo bien, que ya se encontraban distanciados y que no mantenían el diálogo. No obstante, después de las versiones sin confirmación, este miércoles en el Diario de Mariana (América), Cande habló con uno de los integrantes del panel y explicó la situación.

“Nada raro. Estamos distanciados. Veníamos muy mal y estamos muy mal. Viendo cómo seguir”, expresó Cande en el mensaje que envió. De esta forma, asintió que no atraviesa su mejor momento sentimental.

Incluso, reconoció que abandonó algunos de sus gustos por el bien común del matrimonio: “Estoy poniéndole onda. Reencontrándome. Dejé todo por él y me olvidé de mí. Nada es suficiente a veces”.

El compositor y la influencer se casaron el 24 de febrero en la lujosa estancia Exaltación de la Cruz, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Fue una ceremonia íntima en la que ambos decidieron preservar el hermetismo de la noche, hasta semanas después que se dieron a conocer las primeras imágenes.