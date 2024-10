Se acabó el amor: Enzo Fernández se separó de Valentina Cervantes Lo confirmó Valentina en sus redes. Tienen dos hijos y llevaban 6 años.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, Valentina Cervantes compartió una historia en su cuenta de Instagram confirmando su separación de Enzo Fernández. Ambos tienen dos hijos y llevaban juntos seis años. Desde hace tiempo, la joven y el futbolista no estaban pasando por un buen momento por lo que decidieron tomar caminos separados.

La primicia fue lanzada anoche en LAM. “Hace bastante que está (instalado) el rumor en las redes sociales. Todo empezó a desprenderse aún más en el cumpleaños de Benjamín, su hijo de un año. Le hicieron un festejo en Inglaterra porque (Enzo) está jugando en el Chelsea”, contó Julieta Argenta.

Según contó la panelista, el jugador de fútbol de 23 años fue quien dejó a la influencer de 24 años hace unos 10 días porque quería empezar a tener una vida menos acelerada y con menos compromisos. De acuerdo a la información que manejó la comunicadora, no habría terceros en discordia.

“Él la dejó. En la Selección ya circulaba el rumor, pero pensaban que venía del lado de ella. Él fue papá muy chico y le comunicó que quiere hacer su vida solo. Tiene ganas de vivir la etapa que salteó por apostar a la familia. Ella comprende lo que le está pidiendo, pero le cayó como un baldazo de agua fría”.

El mensaje de Valentina Cervantes en Instagram

Horas más tarde, Valentina Cervantes recurrió a sus historias de Instagram y confirmó la información. Además, pidió que no difundan información falsa y los respeten a ambos.

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, escribió al comienzo del comunicado.

“Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, cerró contundente.