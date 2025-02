Se conoció el fuerte reproche que Morena Rial le hizo a su papá tras salir de la cárcel La mediática volvió a hablar del episodio que manchó su apellido y también contó que está buscando casa.

Morena Rial hizo todo lo posible para evitar a la prensa tras haber salido de la comisaría. Sin embargo, varios periodistas hicieron guardias en la puerta del departamento donde vive y cada vez que baja a recibir el delivery las cámaras la increpan. Este jueves, fue sorprendida por un cronista de LAM (América) y tuvo que responder algunas preguntas, aunque con pocos ánimos.

La joven reconoció que está buscando otro lugar para instalarse con su hijo Amadeo y aprovechó para hacerle un fuerte reproche público a su papá, Jorge Rial. “Todavía no hablamos del tema (detención) sinceramente. No nos sentamos porque él está muy ocupado con lo que está pasando en el país”, disparó.

El día que la policía la buscó en el hotel de San Telmo donde se alojaba, el periodista dio la cara en su programa radial y fue contundente al referirse al escándalo que salpicó su apellido. “Ella me dijo que lo hizo (salir a robar) porque no tenía otra cosa que hacer, laburar. Me indignó. Esa excusa no se la voy a aceptar nunca. No quiero que tenga privilegios, pero obviamente no la voy a abandonar”, se le escuchó decir en aquel entonces.