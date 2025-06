Se supo cómo fue la reconciliación de Javier Milei y Fátima Florez El mandatario recién separado le estaría dando una segunda oportunidad al amor.

El rumor bomba de la semana sin dudas que se lo llevan Javier Milei y Fátima Florez, quienes nuevamente están en la mira por una supuesta reconciliación en su amor. Luego de lo que significó , el presidente habría vuelto a los brazos de su primera ex.

Sin embargo, entre tantos comentarios que trascendieron, la verdad finalmente terminó saliendo a la luz. Claro que está “la verdad… y LA VERDAD”, citando a una de las escenas más icónicas de Los Simpsons con su personaje Lionel Hutz, en el capítulo Realty Bites.

Volviendo al “romance parte dos” que estarían Milei y Fátima, la que se metió de lleno en esta interna es . Justamente la periodista de espectáculos y política, que también enfrentó serios rumores de acercamiento al líder de La Libertad Avanza, habló sobre esta situación.

En la crisis terminal que atravesaron Yuyito con el político, a Brey se la ubicó en el lugar de la supuesta tercera en discordia. Y si bien según ella no pasó nada, aprovechó la cercanía que tiene con ‘Jamoncito’, apodo que le puso la vicepresidenta Victoria Villarruel, y contó todo.

¿FÁTIMA FLOREZ Y MILEI JUNTOS? LA PALABRA DEL PRESIDENTE

“¿Qué pasa con Milei y Fátima, Mariana?”, le consultó Georgina Barbarossa en su programa de Telefe. Sin titubear, Brey fue directo a la información: “A mí me hablan de reconciliación, noche juntos, Olivos, ella entró, salió. Parece que fue a cenar, que estuvo con Karina Milei, que había otros amigos…”.

“Qué hice yo, lo llamé al presidente. Le dije ‘Sr. presidente, usted me puede confirmar si esta versión es verdad o no. Y el presidente me dijo: ‘tenemos una excelente relación. Somos solo buenos amigos”, confesó .

Aprovechando a desmentir que está nuevamente de novio con Fátima, Brey destacó en qué le hizo énfasis Milei: “Me puso esta palabra que usa mucho cuando quiere desmentir, porque lo pone en mayúscula, y a veces lo repite dos o tres veces… ‘FALSO, FALSO, FALSO’. Tenemos diálogo”.