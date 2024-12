Se supo por qué la China Suárez no quería que Pampita conociera a su hija Magnolia Vicuña Wanda Nara viralizó más audios privados de la actriz y la hundió tras ver que se encontró y abrazó con la modelo en un evento.

La China Suárez quedó más expuesta que nunca luego de que salieran a la luz los polémicos audios que le envió a Wanda Nara hace algunos años, antes de verse en un hotel de París con Mauro Icardi. Allí, le habló pestes de Pampita, a quien reconoció odiar por el escándalo del motorhome. En una de las grabaciones también se la escuchó explicando por qué no quería que la modelo conociera a Magnolia, su primera hija con Benjamín Vicuña.

“Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Y Benja me dijo que a Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla. La va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”, disparó.

En otro mensaje de voz, María Eugenia detalló cómo fue el día que, ya embarazada, se la cruzó a Carolina Ardohain: “No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada… Le va a agarrar un ataque con lo linda y buena que es (la bebé). Me tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este porque Benjamín me dijo que tenía que ver que estaba con él. Pero a mí me daba fiaca verla”.

Qué dijo la China Suárez sobre el escándalo con Pampita en el motorhome

Nueve años después, el escándalo de la China Suárez y Pampita en el motorhome volvió a estar en boca de todos gracias a Wanda Nara, que mostró un chat privado con la actriz en el que le cuenta cómo sucedieron realmente la cosas en el set de filmación de la película “El hilo rojo”.

Según María Eugenia, la modelo quiso matarla. “Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. (…) A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”, se leyó.

Suárez, que está nuevamente envuelta en rumores de romance con Mauro Icardi, sostuvo que Carolina Ardohain es mala persona. “Luciana (amiga de Pampita) estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que ella mintió, pero que es su amiga y que está loca. No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre. Cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve”, añadió. Por último, la joven remarcó que “le daba igual que la gente la quiera”.