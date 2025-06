Se viralizó un video de Wanda Nara a upa de Leandro Paredes que desató un escándalo en las redes La grabación fue compartida por una cuenta de Twitter en medio de los rumores que indican que la mediática se había mensajeado con un jugador de la Selección argentina.

Wanda Nara volvió a estar en boca de todos luego de que se viralizara un video donde se la ve a upa de Leandro Paredes. El material fue difundido luego de que Santiago Sposato ventilara que en diciembre de 2022 le envió un mensaje a un jugador de la Selección argentina después de haberlo visto sin remera por Santa Bárbara.

Varios usuarios manifestaron su indignación en las redes sociales, aunque muchos de ellos aseguraron que es una movida de prensa de la propia mediática para llamar la atención e instalar un rumor. La realidad es que esa grabación corresponde a junio de 2020 y se hizo en el marco de una divertida reunión entre los jugadores del PSG y sus esposas. El anfitrión fue el arquero Keylor Navas.

Al ex Boca Juniors se lo reconoció rápidamente por los tatuajes de la espalda, pero el video no corresponde a ningún idilio amoroso con la empresaria. De hecho, Camila Galante, su mujer, también disfrutó de la tarde de pileta y se rió con los juegos acuáticos. “Primera y última vez. Yo que usted tendría miedo porque me vengaré. LCDSM”, pronunció Nara luego de ser empujada al agua.