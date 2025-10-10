Seis días para emocionarse, reír y reflexionar: se viene una maratón de teatro en San Juan Hay dos festivales en la provincia, uno que empieza hoy viernes 10 y termina el domingo 12; y otro desde el 15 al 17 de octubre. Salvo una, todas las funciones son en Rawson.

A partir de hoy viernes 10 y hasta el 17 de octubre se llevarán a cabo dos movidas teatrales en San Juan, con un puñado de obras para para todas las preferencias y bolsillos. En algunas horas más comienza el primero, el Encuentro de Teatro, que tendrá lugar hasta el domingo 12, con abono de entradas, y que también ofrecerá talleres y una varieté. Y el miércoles 15 tomará la posta En Comunidad, Festival de teatro para todo público, con entrada libre y gratuita; cogestión entre la comuna de Rawson y la Universidad Nacional de San Juan, en el marco del Programa “En comunidad. Arte y cultura para todo público”, de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión de la UNSJ, que tiene como principal objetivo “democratizar la cultura”.

En general, el epicentro de estas dos movidas estará en Rawson, tanto en el espacio Expresión Contemporánea (Mendoza entre Ezpeleta y Quiroz, Villa Krause) como en el Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur, Villa Krause). La excepción es una de las jornadas del Encuentro, que será en Quinta La Victoria (Callejón Keny 1636 norte, Rivadavia).

La mayoría con elencos locales, aunque también hay invitados -como Los Piripulos, de San Luis-, esta maratón teatral es una buena oportunidad para conocer y disfrutar del trabajo diario de directores, actores y actrices; que transitan desde la comedia dramática tradicional hasta el lenguaje del clown y el circo-teatro.

Acá te dejamos toda la info para que puedas elegir… o, por qué no, hacer la maratón teatral transitando una por una. ¡Planazo!

Encuentro de Teatro

Flor de gauchada

Viernes 10 de octubre – 18 h -Sala Expresión Contemporánea – Entrada $5000 (2644712194)

Director: Fabián Rodríguez. Elenco: Los Piripulos (San Luis). El Circo pasó. Un payaso quedó. Olvidado distraído y confundido. Convencido de que volverán arma la pista y presenta a los artistas… que no llegan, que no llegarán nunca. Desesperado hasta el llanto encuentra refugio entre el público y armará con éste ¡un circo completo! Malabaristas, acróbatas, hasta una banda de músicos gracias a la solidaridad de los presentes. Todo en el marco de desquicio poético que posibilita el juego del clown.

Vuela libertad

Sábado 11 de octubre – 18 h- Quinta La Victoria – Entradas: 1 x $6000, 2 x $8000 (2644712194)

De Sabor a calle – Teatro Itinerante. Director: Oscar Roberto. Cuenta la vida de Carlitos, un niño que tiene un amigo que es un Pajarito, junto a él emprenden grandes aventuras con su gran poder que es la imaginación, que les da libertad. Luego, esa libertad se ve asechada por un temible cazador. Carlitos con los niños y niñas tendrán el desafío de ayudar al Pajarito para que vuelva a ser libre.

Rizoma

Domingo 12 de octubre -18 h- Sala Expresión Contemporánea. Entrada $5000 (2644712194)

Con Chispa y Burbujita. Función de circo-teatro. Dos personajes se encuentran para jugar en escena para aprender a compartir el amor y los malabares en el Circo

Varieté

Será el sábado 11 de octubre, desde las 18 h en Quinta La Victoria. Actuarán El Compa, Afro Kuyum, Sabor a Calle y Gloria del Monte. Habrá intervenciones artísticas, Gala Galáctica, Feria de artesanías, espacio recreativo para niños, sector gastronómico. Entradas populares, al 2644712194

Talleres

Composición de un personaje clown. La práctica de la improvisación, humor y el manejo de voz en espacios abiertos. Con Fabián Rodríguez. Sábado 11 de octubre – 16 h – Quinta La Victoria. Actividad arancelada con inscripción previa.

La práctica de la improvisación, humor y el manejo de voz en espacios abiertos. Con Fabián Rodríguez. Sábado 11 de octubre – 16 h – Quinta La Victoria. Actividad arancelada con inscripción previa. Performance: Herramientas para la espectacularidad. Instrumentos del intérprete y trabajo en equipo. Con Patricia Savastano. Sábado 11 de octubre – 17 h – Quinta La Victoria. Actividad arancelada con inscripción previa.

Instrumentos del intérprete y trabajo en equipo. Con Patricia Savastano. Sábado 11 de octubre – 17 h – Quinta La Victoria. Actividad arancelada con inscripción previa. Informes al 2644712194

En comunidad: Festival de teatro para todo público

La isla

15 de octubre – 21 h- Teatro Oscar Kummel

Obra del Taller de Teatro inclusivo de la UNSJ. Dirige Graciela Vega. Adaptación teatral del cuento de Jorge Bucay “La isla de los sentimientos”. Combina danza, coreografía y técnica teatral para dar vida a una historia en la que, ante un conflicto inminente, todos los sentimientos humanos se manifiestan, se enfrentan y buscan soluciones.

El sueño de la mujer triste

16 de octubre – 21 h – Teatro Oscar Kummel

Obra del Elenco de la FFHA-UNSJ. Dramaturgia: Susana Lage. Director invitado: José Annecchini. En un pequeño pueblo de provincia, un director y una actriz en decadencia se encuentran una extraña mujer con un extraño pedido. Una obra conmovedora que indaga sobre el sentido del teatro.

Nunca más mamá te vayas

17 de octubre -21 h – Teatro Oscar Kummel

Obra seleccionada en primer lugar para la 35° Fiesta Provincial del Teatro en San Juan. Con actuación y dramaturgia de Marcos Garcés, co-director junto a Paula Baigorrí. Un hombre que ama y experimenta el goce de la estupidez absoluta, tiene que atravesar el vacío post pérdida de su identidad propia, recorrer los fantasmas que la ficción impuso en la manera de amar. Amar y morir se transforman en la misma cosa. Morir para volver a amar de nuevo sin memoria.