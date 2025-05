Sin filtro: el exabrupto que la China Suárez lanzó contra Yanina Latorre En medio de las repercusiones por sus postales con Mauro Icardi en Turquía, la China Suárez explotó como nunca antes en Instagram y terminó cruzándose con Yanina Latorre.

La China Suárez revolucionó la tarde contestándole a todos los haters y periodistas que la cuestionan. “Me encanta escucharlas atodas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa, si yo hablara las hago mierda a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”, arrancó indignada.

Yanina Latorre comentó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram y lejos de dejarlo pasar la China Suárez la desbloqueó y le mando un feroz mensaje por privado. “Por que no se hizo la picante cuando dio la nota?”, preguntó la conductora.

“Porque me hago la picante cuando se me canta la con… Con y cuando quiero”, respondió la China Suárez estallando los portales en minutos.

La China Suárez en bikini desde Turquía, ¿confirmando el embarazo?

Luego de causar sensación con su aparición en el estadio, Mauro Icardi y la China Suárez compartieron un álbum personal de fotos mostrando su tarde de campo.

Allí, fue el mismo Mauro Icardi quien fotografió a la China Suárez generando una ola de sospechas por su look cubriendo su abdomen.