Jairo Gentile, el director y actor sanjuanino, regresa hoy a su tierra natal para presentar “Sin Ver-güenzas“, una obra teatral que surgió de su tesis de Licenciatura en Teatro en Córdoba y que ya tuvo exitosas funciones en esa ciudad. La propuesta escénica, que cuenta con un elenco mixto de actores ciegos, disminuidos visuales y personas con visión y que se distingue por su enfoque innovador y su potente mensaje social, subirá a escena hoy sábado 18 de octubre, en la Sala TeS, de Rivadavia (ver abajo).

La inspiración para el proyecto provino del abuelo materno de Gentile, un hombre ciego que, según el director, era un “personaje” que disfrutaba plenamente de la vida y que no limitaba sus expresiones artísticas. Este espíritu motivó a Gentile a crear un espacio donde las personas con discapacidad visual pudieran desarrollarse artísticamente y demostrar sus múltiples capacidades.

En esa línea, la trama se centra en una familia que convive con la suegra, desarrollándose en una atmósfera familiar impregnada de humor y situaciones cotidianas. A través de la comedia, esta propuesta artística aborda historias reales que exponen cómo la falta de información y accesibilidad impacta en la vida diaria, pero lo hace siempre desde la alegría, la irreverencia y sin tapujos.

El elenco, conformado por doce personas -cinco con discapacidad visual (tres ciegos y dos de baja visión) y cinco con visión, además del personal técnico-, fue resultado de un taller de formación inicial, dado que la mayoría no tenía experiencia teatral previa.

No solo entretener

La obra trasciende el mero entretenimiento, planteando interrogantes cruciales sobre la inclusión, la accesibilidad y la pedagogía dentro del ámbito artístico. Gentile busca ofrecer herramientas prácticas para que futuros artistas y docentes puedan guiar y acompañar procesos de formación actoral con personas con discapacidad visual. A diferencia de otras propuestas que recurren a la oscuridad, “Sin Ver-güenzas” opta por visibilizar cuerpos y voces auténticas, convirtiendo la discapacidad en una “materia escénica viva y legítima”. La tesis central de la puesta es que el teatro funciona como un espacio de encuentro sensible donde, como resaltó, no se trata de “superar la discapacidad”, sino de integrarla y celebrarla.

