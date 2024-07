Sofi Martínez habló de Marcos Ginocchio luego de que se filtrara que habrían estado a los besos La periodista deportiva habló en medio de la versión que se conoció este jueves. Días antes había sido vinculada a Pablo Aimar.

Sofía Martínez volvió a estar en boca de todos y no precisamente por una noticia deportiva. En las últimas horas, Ángel De Brito la mandó al frente asegurando que había estado a los besos en un boliche con uno de los famosos más queridos de la actualidad. Se trata de Marcos Ginocchio, el modelo y estudiante de abogacía que ganó Gran Hermano 2022.

“Son jóvenes, los dos influencers, tienen más de un rubro ambos, son distintos entre ellos porque sus lugares de pertenencia no matchean tanto por eso va a sorprender cuando lo cuente. Los dos tienen muchos seguidores, los dos salieron con otros influencers. Ella no estuvo en ningún reality hasta ahora, pero la veo con mucha proyección en el medio. Fue una cosa de boliche. No sé si va a prosperar”, dijo jugando al enigmático.

Lo cierto es que la periodista se enteró rápidamente de la versión y no dudó en hablar del tema y aclarar los tantos. A través de X (Twitter), negó cualquier tipo de acercamiento con El Primo. “Che, es mentira. Eso nunca pasó”, lanzó.

Sus palabras no habrían convencido del todo a los usuarios, que recordaron cómo se miraron en la entrega de los premios Martín Fierro del año pasado. En aquel entonces, ella estuvo encargada de las entrevistas a los invitados, y él formó parte del evento por el éxito del reality que lo lanzó a la fama.

Sofi Martínez y los rumores de romance con Pablo Aimar

La semana pasada, a la periodista deportiva la habían vinculado con Pablo Aimar, ayudante de campo de la Selección argentina de fútbol. Los rumores crecieron a tal punto que muchas personas comenzaron a creer que efectivamente estaban en pareja. TN Show se contactó con la conductora de Llave a la eternidad (TV Pública), para hablar del tema y su respuesta fue contundente. “Es completamente falso”, dijo.

Muy molesta con las especulaciones, la ex de Diego Leuco reconoció no saber de dónde salió la escandalosa versión. “¿Cómo puede haber tanta liviandad para inventar algo que no tiene nada de cierto? Se armó una bola de la absoluta nada”, cerró indignada.