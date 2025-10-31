“Sueño Stereo”, el tributo musical que llama a la nostalgia con el sonido de hoy La banda sanjuanina liderada por Néstor Casas presenta una propuesta original y auténtica que dará homenaje con el título “Me verás volver”, que corresponde a la gira del trío en 2007.

Este próximo 8 de noviembre, el Teatro Municipal de Rawson Oscar Kümmel será testigo de una noche cargada de emoción y nostaliga, porque la banda sanjuanina Sueño Stereo, junto a otros artistas invitados, presentará su show especial “Me Verás Volver”, un homenaje vibrante al regreso de Soda Stereo, la banda más icónica del rock latinoamericano. En esta propuesta, se evocará los temas que incluyeron la gira “Me verás Volver” que correspondió al retorno del trío original a los escenarios.

Lo interesante de esta iniciativa, es que está pensada para aquellas generaciones que vivieron esa época de magia que tuvo el tándem de Cerati, Bossio y Alberti, pero que también buscará conectar con jóvenes que nunca pudieron verlos o escucharlos en vivo. Es una manera de vincularse a las canciones más emblemáticas con la fidelidad del sonido que caracteriza a este grupo local que lleva 20 años de vigencia en los escenarios de la provincia.

Esta agrupación es integrada por Pablo Regalado en batería, Lucas Regalado en bajo, Marcos Godoy (el hijo de Pancho Godoy de Intihuama), Ulises Gallego en teclados y en segunda guitarra y voz Néstor Casas. Para esta ocasión, los acompañarán en el escenario Federico García, Romina Luna y Gerardo Elizondo.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Néstor, (además de músico es médico traumatologo) desarrolló el concepto integral que cuenta este espectáculo y cómo será su dinámica en escena.

“Nos basamos en esta gira tan importante que tuvo Soda Stereo en 2007, si bien en un tiempo más acotado que el original, tuvimos que sacar algunos temas y dejar los más reconocidos por la gente que ha vivido y escuchado en aquel tiempo ese histórico show, para que las cante junto con nosotros y se genere un lindo feedback. Esperamos que todo salga muy bien, puesto que llevamos mucho tiempo encerrados ensayando y dando lo mejor de nosotros”, contó Casas.

Si bien, Néstor es consciente de la multiplicidad de propuestas que circulan por la región con respecto a tributos de Soda Stereo, él destaca que en su caso en particular no lo hacen porque sea una “moda” sino que realmente lo hacen con el corazón primero por ser admiradores y segundo, por el respeto que le tienen a la memoria de su obra. “Sabemos que en Argentina hay muchas bandas que hacen esto pero independientemente de todo esto, no vamos los brazos a la idea que tuvimos desde un principio. Llevamos 20 años de vida y nos ha ido muy bien y lo hacemos no por una conveniencia monetaria, sino por la pasión que sentimos por la música y por todo lo que nos marcó en la vida, la obra de Cerati. Es más un regocijo”.

La banda tiene un largo recorrido por diferentes espacios históricos en la provincia, como Papío, Mongo Aurelio, Velvet y hasta en la Fiesta del Sol en varias ediciones y en el Teatro Sarmiento.

DATO

Sueño Stereo. Sábado 08 de Noviembre. 22 hs. Teatro Oscar Kümmel (Mendoza Sur 2773). Entradas:

Primera Preventa: $7.000. Segunda Preventa: $9.000. Tercera Preventa: $12.000. Menores abonan a partir de los 7 años