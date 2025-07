Susana Giménez contra Graciela Alfano y una pelea vintage La diva, a través de una comunicación telefónica en LAM, despotricó contra la actriz. La acusó de hacerle brujerías, aseguró que no tiene talento y que siempre la envidió.

Lo que empezó casi como una broma, un enojo simple, subió de tenor y en la noche del viernes Susana Giménez se despachó como nunca contra Graciela Alfano. Allí sacó a la luz una historia de rivalidades de larga data. ¿El motivo del estallido? Grace aseguró que el tapado que María Julia Alsogaray lució en la tapa de la revista Noticias era suyo. Susana por su parte, afirmó que la lujosa prenda era de su propiedad y salió al aire en el ciclo de América para realizar un furioso descargo.

“Mentirosa patológica, loca de mierd…”, lanzó, en comunicación con Ángel de Brito en LAM (América), mientras recordaba las mentiras que, según ella, Alfano dijo a lo largo de su carrera. Terminó hablando incluso de brujerías. Enfurecida como nunca se la escuchó, despotricó sin pausa, a pura verborragia. “Me trató de matar, me hizo brujerías pero no lo logró porque no tiene talento”, se despachó, sorprendiendo al conductor como a todas las “angelitas”.

“Antes de lo del tapado, acabo de ver que en otro programa dijo que yo la había llamado para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¡Mirá si te voy a pedir disculpas! Yo lo que te digo que pasó es que ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurant en Miami y que la había echado”, recordó, sobre los dichos de Graciela en noviembre del año pasado por un episodio que habría ocurrido en Miami.

“A esta mujer yo le dije, ‘¿vos estás loca, yo te voy a hacer echar un restaurante cuando viniste durante 35 años seguidos a mi programa?’. No es mi estilo meterme con nadie ni ser mala. ¿Para qué? ¿Por qué no te voy a saludar? ¿Por qué te voy a hacer echar? Nosotros teníamos un pedido. Una mesa enorme por el cumpleaños de Federico Hoffman, el productor de Marley”, continuó.

“Yo le dije ‘me decís ya quién te dijo eso porque no es verdad’. ‘No, no te puedo decir’. Por supuesto que no la saludé porque no la vi. ¿Quién es para que la salude? ¿La Presidente? ¿Qué mierda es?“, siguió, envalentonadísima. ”Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre”, arrojó, hablando por primera vez de un enfrentamiento de décadas.

“Entonces me hartó. Me dijo que el que le había dicho que yo la quería echar fue el de relaciones públicas del restaurante. ‘No podés creerle al de relaciones públicas, que yo no lo vi ni hablé con él nunca. ¿Por qué decís eso?’. Así terminó la conversación”, señaló. “No hables más de mí, te lo pido por favor. No somos amigas. Nunca fuimos amigas. Siempre me envidiás. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. Habla de una carrera de 40 años ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? Bueno, nada más. Yo me calenté… porque nunca lo hago”, expresó.