Suspendieron a una periodista de TV que está envuelta en un escándalo de infidelidad

Luciana Elbusto es una de las periodistas más mencionadas en los últimos días. Todo se dio a raíz del escándalo mediático en el que también está vinculado Diego Brancatelli, quien ya hizo su descargo correspondiente durante la tarde del miércoles en C5N. Sin embargo, ahora se conoció una noticia inesperada para la televisión que alude a la periodista.

Tras lo acontecido, Luciana Elbusto fue suspendida de su programa en NET TV. El mismo se llama ISPA y es conducido por Diego Suárez. Justamente, fue el conductor quien se expresó públicamente y manifestó su descontento con su colega ya que asegura haber quedado “como un boludo”.

Luciana Elbusto

“Yo no la suspendí. Fue el canal. Yo no tomo decisiones que tienen que ver con lo artístico. Me sentí traicionado porque nunca pude entender que, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, ella tomó la decisión de decir algo totalmente distinto a lo que me dijo a mí, y me dejó como un boludo”, expresó Diego Suárez en diálogo con LAM.

En síntesis, Luciana Elbusto fue suspendida de su programa televisivo y el conflicto mediático continúa. Por su parte, Diego Brancatelli decidió cerrar el tema y ya no volverá a hablar públicamente del mismo tras expresarse en C5N con palabras contundentes y haciendo una autocrítica de lo sucedido.