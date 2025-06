Telefe levanta un histórico programa Uno de los formatos más vistos de Telefe está en peligro de no ser producido

Con Gran Hermano en su recta final y La Voz a pocas semanas de empezar una nueva temporada Telefe ya tiene definida su programación del prime time hasta, por lo menos, finales de octubre. Pero qué sucederá al término del reality de canto conducido por Nicolás Occhiato es un verdadero misterio y aunque hay rumores que apuntan a la vuelta de MasterChef Celebrity, el director televisivo Alejandro Ripoll dio un anuncio que levantó sospechas sobre el futuro de la competencia de gastronomía.

La revelación de Alejandro Ripoll, director televisivo de Gran Hermano, fue en el stream Bondi cuando Ángel de Brito le consultó: “¿Se hace Masterchef? ¿Se hace con Wanda?”. Sin omitir detalles, Ripoll confesó: “¡Qué buena pregunta! Va a depender mucho del rendimiento de La Voz. Hay un problema de comercialización con la imagen de Wanda”. De esta manera puso en jaque el futuro de la empresaria que ya estuvo al frente de un par de ediciones de MasterChef Celebrity y, el año pasado, Bake Off Famosos.

Por otro lado, De Brito le consultó a Ripoll si Paula Chaves es una opción que se baraja en Telefe para volver a MasterChef y el director televisivo fue tajante: “No. Paula Chaves es Bake Off. Paula ya fue corrida de Bake Off y no quedó bien la relación con ella porque la reemplazaron por Wanda y ella se enteró al aire en una promoción”.

Estas nuevas declaraciones se alinean a la información revelada días atrás en el programa Puro Show, donde Angie Balbiani explicó: “Tienen miedo. Las marcas no acompañan, es una decisión comercial. Habían contratado a una mujer madre de familia viajada, ahora su perfil cambió mucho”. Según el mismo ciclo, el canal ya tendría reemplazo confirmado: Santiago del Moro, uno de los conductores más fuertes de Telefe. Si bien no se sabe si Wanda quedó completamente fuera del canal, todo indicaría que su rol estelar ya no formará parte de la nueva temporada del programa.