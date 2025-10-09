Thiago Medina fue dado de alta: “Lo que más quiero es ver a mis hijas” El exparticipante de Gran Hermano 2022 dejó el hospital de Moreno donde estuvo internado durante 27 días

Luego de semanas llenas de preocupación y angustia, Thiago Medina finalmente dejó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde pasó casi un mes internado tras el grave accidente de moto ocurrido el pasado viernes 12 de septiembre en esa misma localidad.

El joven de 22 años debió atravesar complicaciones y varias intervenciones, pero logró una evolución médica que, este jueves, le permitió dejar atrás la terapia y salir por las puertas principales del establecimiento de salud.

Entre cánticos, aplausos y mensajes de aliento, Thiago dejó el hospital acompañado por su familia. Con la ayuda de su hermana Camila Deniz, buscó un espacio para ponerse de pie y saludar con una sonrisa.

“Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre”, le aseguró a los periodistas que se acercaron a preguntarle por su estado de ánimo a pocos minutos de recibir el alta.

Thiago reveló el apuro y las ganas por volver a las cosas más simples y valiosas. “Cuando me desperté lo primero que pensé fue en tomar el agua y cuando recibí el alta, en ver a mis hijas”, confesó con honestidad, dejando ver el costado más humano y paternal del joven que, durante semanas, luchó por volver a abrazar a su familia.