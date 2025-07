Tini Stoessel subió una foto tras el supuesto compromiso con De Paul y un detalle en su mano despertó dudas La cantante quedó envuelta en rumores luego de que mostrara una cena romántica en la playa.

Tini Stoessel se habría comprometido con Rodrigo De Paul. Los rumores se instalaron luego de que la propia cantante publicara un álbum de fotos de un cena romántica que tuvo en la playa.

En medio de las sospechas, la artista compartió una postal en sus historias de Instagram y sus fanáticos se mostraron intrigados por un detalle.

En la selfie se la puede ver a Tini posando frente a un espejo. Mientras que con su mano derecha sostiene el celular, la izquierda la tiene oculta por detrás de su cuerpo.

Tini Stoessel despertó sospechas entre sus fanáticos.

Esta pose generó una ola de preguntas entre los seguidores de Stoessel: varios hicieron hincapié en que si la cantante se hubiera comprometido con De Paul, tendría su respectivo anillo.

“Amo que Tini tape el anillo de compromiso de Rodrigo. Reina de la intriga”, expresó una fanática de la ex Violetta a través de X. “Calculo que si hay anillo, se lo sacó”, manifestó otra usuaria.

Así fue la cena romántica de Tini Stoessel que despertó rumores de compromiso

El viernes pasado la artista subió varias imágenes a su Instagram en las que se podía apreciar la playa de noche, y velas ordenadas de tal manera que formaban un corazón. En medio de esta decoración, había una mesa con dos sillas.

Tini Stoessel alimentó los rumores de casamiento (Foto: captura Instagram/tinistoessel)

En las fotos que compartió con sus más de 21 millones de seguidores, se la ve posando con una rosa en su cara y otra en el costado de su pelo. La actitud que llamó la atención fue que en todas las postales la cantante “esconde” su mano izquierda, y los usuarios opinaron que lo hizo para evitar mostrar el anillo de compromiso.

Tini Stoessel no muestra su mano izquierda en ninguna foto

Además, en una de las historias que había subido a su Instagram puso la canción “Stuck In The Moment” de Justin Bieber. Este tema, el canadiense lo compuso en el 2010 y forma parte de su álbum debut. La estrofa que compartió Tini es la inicial: “With you, with you/I wish we had another time/I wish we had another place”, que en español significa: “Contigo, contigo, desearía que tuviéramos otro momento. Desearía que tuviéramos otro lugar”.

Más allá de estas sospechas e indicios, ni la cantante ni el futbolista se mostraron juntos en sus respectivos perfiles oficiales. Por el contrario, solo crece el misterio con respecto a su relación, y circularon varias fotos de ellos en distintos lugares turísticos.