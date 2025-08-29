Toda una sorpresa: La Sole revoleará el poncho en Lollapalooza Argentina Será en la edición 2026 del convocante festival de rock, pop y electrónica, que por primera vez sumará folklore.

“Feliz de llevar nuestro folklore, por primera vez, al @lollapaloozaar Ahí nos vemos para cantar, bailar y revolear el poncho juntos!”, escribió “La Sole” Pastorutti en su cuenta de X (ex Twitter) y lo revolucionó todo. No era para menos, porque en verdad nadie imaginaba a uno de los íconos más populares y queridos del folklore argentino metido en el line up de la 11va. edición de Lollapalooza Argentina. Se trata de uno de los festivales internacionales de rock, pop y electrónica más convocantes, importantes e influyentes del país, donde la intérprete de “A Don Ata”, “Que nadie sepa mi sufrir” y “Tren del cielo”, entre muchos títulos, compartirá grilla con figuras de otro palo, que van desde Ratones Paranoicos a Paulo Londra, pasando por Sabrina Carpenter y Deftones.

Quizás a la hora de imaginar qué referentes del folklore nacional podrían ser candidatos a este potente escenario, sonaría más Abel Pintos, por ejemplo. Pero no hay que olvidar que “El huracán de Arequito” y multicampeona coach de La voz argentina ha dado más de una muestra de su gusto por otros géneros musicales. Y como para muestra sobra un botón, basta recordar “Soledad y los socios del rock”, un proyecto que llevó a cabo hace más de un lustro, donde versionó temas del rock nacional de Pappo, Fito Páez, Soda Stereo, Divididos, Babasónicos y más, con una súper banda integrada por Andy Villanova (Carajo), Pepe Céspedes (Bersuit) Alejandro Kurz (El Bordo) y Ale Mondelo (Las Pastillas del abuelo), por citar algunos, lo que le permitió llegar a otro segmento.

Querida y seguida por distintas generaciones, la cosa es que “La Sole” tiene el pase y que muchos, muchísimos, festejan que sea ella quien le ponga voz y alma a esta iniciativa sin precedentes, en medio de la cual quizás convide a la concurrencia con algún temita del rock a modo de guiño, si bien el punto es justamente hacer folklore, de eso se trata.

Lollapalooza 2026 será los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires. Entre los artistas están Sabrina Carpenter, The Creator y Lorde; y habrá muchas figuras emergentes argentinas.

De todas maneras, lo cierto es que además de aportarle ella un ingrediente muy diferente al masivo encuentro musical, éste será también una bisagra en la exitosa y larga carrera de la propia artista oriunda de Arequito, que desde el mega escenario del Hipódromo de San Isidro verá proyectada su imagen mucho más allá, a un público realmente multitudinario y de un ruedo más ajeno que propio, al menos como artista. Y, por qué no, quizás abra la puerta a futuras incorporaciones del palo. ¿Será que, a partir de Soledad, el folclore llegó para quedarse en Lollapalooza?

Un poquito de “Soledad y los socios del rock”, para recordar su incursión en este género musical: