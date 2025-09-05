Una noche a puro reggae en San Juan Con banda local en vivo y DJ’s, promete un espacio para disfrutar de lo mejor del género.

¿Planes para esta noche? Algo rico para picar, una bebida, buena compañía y una buena dosis de reggae es una gran opción para arrancar el fin de semana a full en San Juan. El Club del Reggae es la banda sanjuanina que encabeza esta propuesta, que también contará con las actuaciones de los DJ’s Gatustus y Cogollo, desplegando todo su arte.

‘Hay toda una comunidad en San Juan que sigue el movimiento Reggae y las costumbres. Convoca mucho el reggae aquí’, dijo a DIARIO DE CUYO el batero Matías Coronado, uno de los integrantes de la banda que completan Pepe Rodríguez en voz y Gustavo Reinoso en bajo, considerándolo motivo más que suficiente para armar una buena fiesta.

Desde el Roots (el más puro y clásico, podría decirse) hasta el Dancehall (más fiestero), pasando por el Reggae Fusión (con rock, hip-hop, jazz, electrónica y casi todo), por decir algunos estilos, el reggae dejará su impronta en esta noche sanjuanina, comandada por este trío local que comenzó a transitar un nuevo ciclo, con canciones, jam, improvisación y artistas invitados.

Música con historia

El reggae es un género musical nacido en Jamaica a finales de la década de 1960. Algunos lo consideran “pariente”, como el hermano menor -no peyorativamente, sino más bien desde lo cronológico- del ska y el rocksteady. El ska, más rápido y festivo, con protagonismo de los instrumentos de viento, surgió entre los ‘50 y ’60; y el rocksteady, más de mediados de los ’60, sería como un puente entre ambos, menos rápido que el ska y menos lento que el reggae, donde el bajo y las voces fueron ganando protagonismo. El reggae, aseguran, irrumpió con más “feeling” y conciencia, y es el que más se popularizó a nivel mundial. Su ritmo es súper característico, bien chill y cadencioso que induce al cuerpo a seguirlo casi sin notarlo. Sus cultores aseguran que es perfecto para relajaste, bailar tranqui o simplemente sentir la buena vibra.

El reggae tiene fuertes vínculos a la cultura rastafari y la espiritualidad, abordando temas sociales y políticos en sus letras. Artistas como Bob Marley y Toots Hibbert son figuras clave que popularizaron este estilo a nivel mundial.

Agendá: Club del Reggae. Hoy a las 23 h, en Hipólito (Cordillera de los Andes 3090 este, Santa Lucía). Entradas $4000 en imaxia.com.ar