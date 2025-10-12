Una obra de arte monumental llegará a San Juan, se llama “Argentina“ y es del colectivo Mondongo Es la producción vendida en subasta pública con el precio más alto en la historia del arte argentino. Hace foco en la naturaleza, está moldeada con plastilina y mide 45 metros lineales. Con esta exposición, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson abrirá los festejos por sus 90 años, en 2026.

A lo largo de su extensa y prolífica vida, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBA FR) no solo ha sabido enriquecer el patrimonio de San Juan con importantes obras y exponer lo mejor de la producción local y regional. Sobre todo desde que inauguró su edificio propio, con las condiciones necesarias a tal fin, también ha recibido importantísimas exposiciones nacionales e internacionales. Y lo que se viene sigue esa línea: por un lado levanta aún más la vara del nivel de sus propuestas y por otro, da cuenta de la relevancia que tiene en el concierto nacional. El año próximo, el Franklin Rawson cumplirá 90 años, ya comenzaron a preparar las celebraciones y en ese marco tendrá lugar una de las muestras más importantes que los sanjuaninos (y visitantes) podrán ver en casa. La monumental “Argentina”, de Mondongo -aclamado colectivo artístico argentino de proyección mundial-, llegará en abril a la provincia, para dar el puntapié inicial a los festejos, con el primer bloque expositivo 2026.

Se trata de una instalación llamativa e imponente por varias razones. Está trabajada en plastilina (el material característico del grupo) de una manera increíble. Está distribuida en 15 grandes paneles, que suman 45 metros lineales. Es una obra inmersiva, concebida como un recorrido continuo. Está inspirada en la naturaleza entrerriana, replicando el paisaje argentino con una mirada menos centralista. Y hay un detalle no menor: es la obra vendida en subastas públicas más cara de la historia del arte argentino, por una cifra que supera ampliamente el millón de dólares.

Inaugurada en 2013 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, “Argentina” fue adquirida por el Espacio ArtHaus, presidido por el coleccionista Andrés Buhar, quien decidió compartirla de manera federal, haciéndola girar por el país, por primera vez.

ArtHaus financiará todo lo necesario para su arribo a San Juan, una de las tres primeras provincias elegidas para su exhibición, junto con Santa Fe (donde inaugurará el 6 de noviembre próximo) y Córdoba (desde agosto). En su viaje, además, estará acompañada por una obra inédita para el público: “Calavera 3”, del mismo colectivo, nunca antes expuesta en el país.

“No me parece fortuito que San Juan, Córdoba y Santa Fe sean las tres primeras porque somos las tres provincias del interior con las mejores colecciones de arte. Eso habla de una política sostenida que permite generar proyectos de estas características”, dijo a DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del Franklin Rawson, destacando el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Cultura de San Juan para recibir esta propuesta. “Y trabajar en vínculo con una fundación tan importante como ArtHaus, un privado que también tiene este concepto de federalismo que nosotros venimos desarrollando hace tiempo, es un placer. Es una articulación que enaltece”, agregó el funcionario, quien subrayó que si bien Mondongo ya expuso en la provincia (NdeR: fue apertura de la temporada 2015), esta rentrée “los encuentra como artistas totalmente consagrados, anclados a la historia del arte argentino, con piezas que cargan contenidos económicos, políticos, sociales, culturales, técnicos, que hacen que su obra sea de gran complejidad”.

Finalmente, el conductor del MPBA FR resaltó que “sin dudas es un proyecto de gran impacto. Estamos hablando de lo que implica hacer circular, mover un patrimonio de esas características, algo que los museos del interior, con nuestros propios medios, probablemente no podríamos hacer. Y de que también nosotros hemos tenido que estar a la altura, dar con requisitos técnicos, para que eso sea posible”. Y fue por más: “Además, es una obra inmersiva de gran dimensión, como un ciclorama oval que contiene un paisaje sin fin; con una materialidad como la plastilina, con la que Mondongo genera infinidad de formas y colores; son los únicos que manejan este tipo de discurso visual, plástico”, puntualizó el director del museo, quien fue parte de la presentación de esta gira en Buenos Aires.

“Es todo muy importante, estamos muy contentos con esta llegada que está dentro de las actividades que estamos planificando por los 90 años del Museo. Va a ser todo un año de celebración, con Bienales Nacionales, Premios Provinciales, Proyecto Grabado, consolidando vínculos con lo privado desde Buenos Aires, una gran gala de cierre… Son muchas acciones que se están planificando, algunas que no se han hecho nunca y que ojalá podamos concretar”, expresó sobre el resto de la programación 2026, guardada bajo siete llaves.

Más sobre “Argentina”

La instalación -que se desplegará en Sala 1 del MPBA FR- configura un paisaje imponente de 45 metros lineales distribuidos en 15 paneles de 3×2 metros, realizado entre 2009 y 2013. Surge de un viaje de los artistas a Entre Ríos, donde se sintieron impactados por la naturaleza cruda de la región y sus inundaciones. La obra es al mismo tiempo un inventario de todas las posibilidades matéricas de la plastilina exploradas por los artistas y una reflexión sobre el género paisajístico, sobre los ciclos de vida y sobre la relación entre identidad nacional y territorio.

1 de 6 | 2 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 | 5 de 6 | 6 de 6 | Algunos de los paneles que integran esta instalación inmersiva., incluido el número 9 (la cuarta foto, ampliar), que entre el follaje tiene una referencia a las Calaveras, serie realizada en la misma época por Mondongo

“La tradición cultural argentina ha recurrido una y otra vez al paisaje como espejo de identidad. La llanura pampeana fue entendida durante décadas como el paisaje arquetípico de la nación, casi como sinónimo de lo argentino. Mondongo parece poner en duda esa máxima al elegir otro territorio: la zona virgen de Entre Ríos y el río Uruguay, un cauce regional que vincula a Argentina con Uruguay y Brasil. En lugar de reafirmar el canon, la obra propone una mirada alternativa sobre la construcción de lo nacional”, sostienen.

En palabras de Andrés Buhar, “El principal gesto de ‘Argentina’ es invitar a repensar qué entendemos por paisaje nacional. Por eso me pareció fundamental que la obra se exhibiera en museos provinciales de gestión pública o, en su defecto, en espacios abiertos y gratuitos. No hay mejor forma de ensayar esa construcción colectiva que compartir la obra con audiencias diversas en distintas regiones del país”.

Calavera 3: para observar en detalle

La muestra “Argentina” incluirá además la Calavera 3, nunca antes exhibida en el país y última adquisición del fundador de ArtHaus. De importante tamaño, forma parte de la serie de doce Calaveras que Mondongo realizó en paralelo a “Argentina”. En un juego de autorreferencias, las doce calaveras también aparecen entre el follaje de los árboles del Panel 9 (ver en la galería) de esta instalación, ampliando el universo simbólico de la obra.

Decidoras, abordan distintos temas en cada uno de los mil detalles que las componen, una suma de escenas para detenerse y sorprenderse. “Son imágenes tristes y banales sobre el empacho de información, pero a la vez son muy divertidas, todo se amontona sin orden ni fin. Cada uno de nosotros portamos nuestra propia calavera, algunas no son más que una acumulación sin sentido de cosas elegidas, o no elegidas, otras son intelectuales, otras emocionales, unas son radiografías egocéntricas, otras generosamente abiertas; todas son autorretratos”, dicen desde Mondongo.

1 de 4 | 2 de 4 | 3 de 4 | 4 de 4 | Esculturas de plastilina sobre madera, de gran formato, cada calavera está integrada por microescenas con múltiples referencias

“En diálogo con Andrés Buhar se le sugirió la posibilidad de incorporar algunas de las Calaveras que forman parte de diferentes colecciones, y no solo no se quedó con esa inquietud, sino que compró la única calavera que no se había visto en Argentina, que se va a conocer por primera vez en las provincias. Nos dio la sorpresa cuando fuimos a la presentación en Buenos Aires”, dijo Díaz Ruiz, quien precisó que “son de las piezas más complejas de Mondongo, también realizadas con plastilina, con una infinidad de citas, de lecturas”.

Sobre Mondongo

Mondongo, integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, es uno de los colectivos artísticos argentinos de mayor reconocimiento internacional. Sus obras se han mostrado en Los Ángeles y Roma, entre otras ciudades, con convocatorias récord. Su trabajo se caracteriza por el uso de materiales no convencionales y una iconografía cargada de simbolismo y narración. Sus piezas integran colecciones en América, Europa y Medio Oriente.

Sobre ArtHaus

Fundada en 2021 por Andrés Buhar, ArtHaus Central se propone como un espacio de producción, experimentación y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas. Su objetivo principal ampliar audiencias y democratizar el acceso al arte del presente.

ArtHaus desarrolla una programación anual de exhibiciones, conciertos, performances, teatro y proyecciones cinematográficas, apostando a la hibridez y la sinergia entre las distintas disciplinas artísticas.