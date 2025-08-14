Una telera sanjuanina le regaló una prenda suya a Jorge Rojas El cantante estuvo en la provincia en el marco de la gira que celebra los 20 años de carrera solista. Elsa, una fan albardonera aprovechó para llevarle un valioso regalo.

Este fin de semana, Jorge Rojas se llevó un pedacito de cultura sanjuanina, más allá de la ovación que recibió en el Teatro del Bicentenario, donde actuó, en el marco de su gira aniversario. Es que una de sus seguidoras, Elsa Mercado es una experimentada telera de Albardón y decidió hacerle un regalo, que le entregó en pleno show, delante de toda la platea.

“Jorge, le puedo regalar algo” le dijo desde su butaca la albardonera, aprovechando un momento en el que Rojas conversaba con el público. El folclorista no dudó en invitarla a acercarse al escenario y allí fue Elsa, decidida a mostrar lo que sabe hacer.

“Me dio mucha satisfacción poder darle algo hecho por mí”, contó a DIARIO DE CUYO la artesana sobre el obsequio que fue una chalina de lana de llama. “No tuve tiempo de bordarle su nombre”, agregó la mujer que había asistido al concierto con su hija y su nieto.

Elsa recuerda que vio por primera vez a Rojas cuando era parte de Los Nocheros y se presentaron en el mítico Ebano. Y desde entonces ha seguido su música y su carrera, contagiando a su hija también.

Al final del show, esperó como muchas fanáticas la salida del artista del teatro para tomarse una foto, la primera que consigue con él.