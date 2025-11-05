Una visita genial: Chanti viene a San Juan con sus historias dibujadas El historietista mendocino -autor de Facu y Café con Leche y de Mayor y Menor, entre otras- realizará dos actividades en la provincia el jueves 6 de noviembre, una para alumnos de primaria y otra para ilustradores e historietistas.

Con más de tres décadas de trayectoria, decenas de libros en su haber, reconocimiento nacional e internacional y dos creaciones que medio mundo guarda en su corazón, Chanti llegará a San Juan el jueves 6 de noviembre. Se trata del historietista mendocino Santiago González Riga, autor de series entrañables como Facu y Café con leche; y Mayor y Menor, entre otras tantas, que han atravesado generaciones y fronteras.

De la mano de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia a través de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, Chanti protagonizará dos actividades por demás interesantes: una destinada a alumnos de sexto año y de primaria, en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson; y otra para ilustradores e historietistas, en el espacio EDIS de Bibliotecas Populares.

“El especialista dibujará frente al público, compartiendo anécdotas de su vida y trayectoria profesional, y explicando de manera didáctica el proceso de creación de personajes, la construcción de historietas y la representación de emociones y expresiones a través del dibujo”, dijeron desde la organización. “En cada encuentro, transmite no solo su técnica, sino también su pasión por comunicar a través de la imagen, transformando el espacio en un verdadero taller abierto de creatividad”, marcaron.

Para alumnos de primaria

En el Museo Franklin Rawson, de 10:30 a 12:30 h, Chanti realizará “Charlas Dibujadas”, un encuentro interactivo que combina humor y arte, donde se crean personajes e historietas en vivo. La propuesta invita a los asistentes a sumergirse en el mundo del dibujo y la narración gráfica desde una perspectiva lúdica y creativa.

Esta actividad está especialmente dirigida a alrededor de 170 alumnos de sexto año de primaria de las escuelas Normal Superior Sarmiento, Luis Jorge Fontana, Tte. Pedro N. Fonseca, Clara Rosa Cortinez y Manuel Belgrano.

Para ilustradores e historietistas

En la tarde del mismo jueves 6 de noviembre, Chanti se trasladará al edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, donde brindará una charla para ilustradores en el flamante EDIS (Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos). Será desde las 16 hasta las 18 h y tendrá como destinatario a quienes, como Chanti, se dedican a la ilustración y creación de historias y personajes gráficos.