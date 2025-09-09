Úrsula Corberó confirmó que está embarazada del Chino Darín Mediante sus redes sociales, la actriz española anunció que van a ser papás por primera vez; así fue el posteo con la tierna foto y la divertida descripción.

Úrsula Corberó anunció este martes que espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó el anuncio en una historia de Instagram, mostrando su emoción a través de numerosos emojis que reflejan la felicidad y la intensidad del momento que está viviendo junto a Úrsula Corberó.