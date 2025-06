Vuelve a la TV un conductor que fue echado de otra canal por “ladrón” A pocos días del escándalo, ya consiguió trabajo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos días, Diego Moranzoni protagonizó un escándalo luego de ser denunciado por estafa por supuestamente haberse quedado con el dinero que pertenecía a una colecta solidaria para pagar una deuda. Ante esa polémica, el periodista y locutor fue desvinculado del programa Crónica TV, aunque prontamente consiguió otro puesto como conductor de televisión.

En el programa Lape Club Social Informativo (América TV), la periodista Marina Calabró contó acerca del nuevo trabajo al que fue convocado Diego Moranzoni luego de protagonizar un escándalo por supuestamente haber desvíado fondos que pertenecían a una colecta solidaria para usos personales, por lo que fue denunciado como un estafador.

Diego Moranzoni

Por lo tanto, Marina Calabró afirmó que luego de ser desvinculado de Crónica TV , Diego Moranzoni consiguió trabajo en el programa de televisión Net TV. “Mis queridos amigos de Net TV me dijeron que Moranzoni estaba en el canal. Al rato me llaman y me dicen que pasó por vestuario, se clavó un traje y está haciendo un back de fotos y una promoción”, anunció la periodista.

Además, Marina Calabró contó que Diego Marazoni entraría a trabajar al programa ISPA (Net TV) como una suplencia del conductor del programa: “Diego Suárez, quien conduce Ispa, se tomó una semana de vacaciones. Lo llamaron los decisores a Diego para decirle que lo va a reemplazar Moranzoni”, explicó la periodista. Es decir, por el momento Diego Maranzoni sólo sería un reemplazo momentáneo de Diego Suárez.

Por qué se fue Diego Moranzoni de su antiguo trabajo

El periodista estuvo involucrado en un escándalo producto de una denuncia por estafa que él le habría inflingido a una mujer dentro del marco de una colecta solidaria.

Sin embargo, Diego Moranzoni rompió el silencio y desmintió haber sido echado de Crónica TV y dijo que el había renunciado por su propia cuenta, en un intento de explicar la situación.