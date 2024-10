¿Vuelve Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh? La Oreja de Van Gogh, anunció la salida de la vocalista Leire Martínez tras 17 años. Una sorpresa para todos, incluso para la cantante.

El pop español ha vivido esta mañana una de las noticias más impactantes de los últimos años. Por un comunicado que han publicado en sus redes sociales, La Oreja de Van Gogh ha anunciado que Leire Martínez se separa y abandona el proyecto, tras 17 años dándole voz, por no haber “conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”. Sin embargo, los medios españoles dan cuenta de que a la intérprete la tomó por sorpresa esta decisión, de la que aparentemente no habría sido consultada. “El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir” le escribió a un periodista la artista.

Esta vacante hizo que el rumor del regreso de Amaia Montero, vocalista original del grupo, tomara cuerpo. Al parecer, Amaia y el resto de integrantes del grupo han mantenido diferentes conversaciones a lo largo de estos meses para llegar a un acuerdo. La cantante y el que fuera su grupo habrían firmado un contrato con el fin de actuar juntos en un único concierto que tendría lugar el próximo año, en el 2025.

De momento, lo único que estaría firmado sería ese concierto especial del que se conocen pocos detalles, pero no se descarta que en un futuro haya más colaboraciones o incluso un regreso definitivo. Así lo ha revelado Javi de Hoyos en ‘Ni que fuéramos shhh’.