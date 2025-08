Wanda Nara demandará a Mauro Icardi por abandono de persona Tras reunirse con la familia del futbolista, la mediática tomó la drástica decisión de denunciar nuevamente a su exmarido en la Justicia.

Luego de regresar de Europa, Wanda Nara se presentará en la Justicia para demandar a Mauro Icardi por incumplir con sus obligaciones como padre. La información la reveló Laura Ubfal en Infama y generó inquietud en el entorno del deportista.

¿Por qué motivo Wanda Nara denunciará a Mauro Icardi?

Wanda Nara pasó el fin de semana junto a la familia de su exmarido en Rosario y no dejó pasar la oportunidad de compartir algunas imágenes del encuentro en sus redes sociales.

La mediática participó junto a sus hijas de una fiesta organizada por los seres queridos de Mauro Icardi y dejó en claro el excelente vínculo que mantiene con ellos.

Incluso, un tío del jugador del Galatasaray compartió en su perfil de Instagram una foto junto a Wanda donde la calificó como su sobrina favorita. Buscando tal vez generar enojo en Icardi, la empresaria subió un video de la fiesta de quince de una sobrina de Mauro donde se la ve bailando rodeada de familiares de la actual pareja de la China Suárez.

Sin embargo, la reunión con el círculo íntimo de su exmarido no significó una tregua en el interminable conflicto mediático y judicial entre ambos. Según se supo, Wanda está preparando junto a sus abogados toda la documentación necesaria para denunciar a Mauro.

Según reveló Laura Ubfal en el programa Infama (América), en las próximas horas se conocerá una nueva jugada judicial de la empresaria: “Este martes sale una carta documento al señor Icardi y esta vez sí por abandono de persona”.

Y agregó: “es mentira que él no quiere dejar antecedentes en Argentina de revinculación. Él ya debe siete millones de pesos de prepaga y una fortuna de alimentos; y va causa de abandono de persona”.

Vale recordar que el juez Adrián Hagopian ordenó al jugador a pagar, en un plazo de 24 horas, la obra social de sus hijas por la que adeuda una cifra cercana a los 7 millones de pesos. Al incumplir con la resolución, el magistrado le impuso una multa económica a Icardi.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre la entrevista de Marley a Mauro Icardi?

Este sábado 2 de agosto, Wanda Nara regresó al país y habló sobre su molestia tras la entrevista que grabó para Telefe Marley junto a Mauro Icardi en Turquía. Pero eso no fue todo, ya que la conductora también habló sobre los rumores de que su hija se cambiaría de apellido.

Desde Infama, pasaron la nota donde le consultaban a la conductora por la nota de Por el Mundo, y ella aseguró: “La verdad que no me enoja… La gente piensa que todo el mundo me traiciona a mí y yo creo que cada uno elige qué hacer”. Pero eso no fue todo, ya que cuando le comentaron que Marley confesó que no le atendió el teléfono, la cantante deslizó filosa: “Yo soy muy de clavar el visto, a veces. O quizás soy muy intuitiva”.

Además, cuando le preguntaron si estaba molesta con Telefe, Wanda Nara dejó en claro: “Hace tres años que Telefe me paga un sueldo. Yo les pasé el teléfono de mi ex. Yo estoy en contacto con Fede Levrino todo el tiempo que estaba también allá y querían una camiseta. Querían ir”. Por último, cuando le consultaron si le molestaba la presencia de la China Suárez en la entrevista, la conductora respondió: “A mí no me molesta nada”.

Sobre los rumores que surgieron de sus hijas queriendo cambiarse su apellido, la artista respondió: “No habló de eso porque es algo íntimo de mi hija y la verdad que es algo muy triste. Es algo que vengo a hablar en familia. Es algo que contó la gente que estaba con mi hija, mi familia que estaba acá”.

Por último, Wanda Nara aclaró que no está vendiendo ninguna de sus propiedades en el exterior, ya que detalló: “No estoy vendiendo nada, excepto una casa que es mía acá en Argentina, porque me compré una nueva”.