Wanda Nara opinó sobre el escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Me parece un horror” Wanda Nara fue consultada sobre el posteo explosivo de la exCasi Ángeles contra el chileno. Y dejó clara su posición.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wanda Nara cruzó a la China Suárez por haber hecho un posteo en Instagram en el que exponía las situaciones que vivió cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña.

“Me parece un horror todo lo que está saliendo y nadie debería hacerse eso”, expresó la mediática este miércoles en un móvil para Intrusos (América).

De esa manera, Wanda se mostró en contra de la decisión que tomó la China de contar intimidades de su relación con Benjamín. “Me parece que todos tenemos hijos adolescentes y las cosas de los grandes tienen que tener siempre un limite”, expresó con firmeza la ex de Icardi.

Además, la empresaria de cosméticos defendió a Vicuña de todas las acusaciones de Eugenia Suárez. “Él conmigo siempre fue muy galán en situaciones difíciles, hay que tener también respeto con Caro que tiene hijos con él”, dijo para referirse a Pampita.

Durante el móvil, le preguntaron si ella se hubiera ido a Turquía sin sus hijos, al igual que la China. “No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas, no voy a juzgar porque no sé cómo es cada madre”, reaccionó.