Wanda Nara opinó sobre las fotos románticas que se sacan Mauro Icardi y la China Suárez La mediática disparó munición pesada contra el delantero y la actriz a partir de las imágenes que se hicieron virales esta mañana.

Tras volver de los Estados Unidos por un viaje de trabajo, Wanda Nara se despachó con todo contra Mauro Icardi y la China Suárez.

Lo hizo a partir de que le mostraron en el Aeropuerto de Ezeiza el video que grabó la China en el que el delantero aparece en calzoncillos en el balcón de su casa de Turquía.

“¿Viste el video que subieron?“, preguntó el cronista de Puro Show (eltrece). Irónica, como siempre, Wanda usó el sarcasmo. ”Chicos, es muy temprano”, dijo.

La China Suárez publicó un video de Mauro Icardi al borde de la censura. (Foto: Instagram/sangrejaponesa)

Luego, disparó sin contemplaciones. “Lo vi doce años eso. ¡Lo sigo viendo! ¡Mirá mi tatuaje! Nooo”, exclamó la mediática, sorprendida por las imágenes que le mostraba uno de los periodistas.

“¿Creés que es una mojada de oreja?“, consultó otro de los movileros. ”Quiero que me suelten por acá (señaló un celular) y me suelten ustedes. Yo estoy en otra”, aseguró.

Cuando Wanda habló de lo que lo necesita hacer para sostenerse financieramente aprovechó para tirarle un dardo a China Suárez por el video que se hizo viral. “Hoy tengo mi contrato con Netflix y con eso pago todo. No trabajo de sacarle fotos a un hombre en un balcón donde se le marca el bulto”, lanzó.

Qué dijo Wanda Nara sobre un supuesto embarazo de la China Suárez

En el mismo contacto con los periodistas, Wanda Nara deslizó que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi. La empresaria aseguró que recibió llamados en los que le comunicaron la noticia. “(Mauro) Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tenga la noticia que ya todos nos imaginamos. ¿Si yo la tengo? Sí, sí, me lo contó él”, expresó.

Cuando le preguntaron sobre el supuesto embarazo, la mediática aclaró que no quiere involucrarse en cuestiones que siente ajenas a su presente: “Yo ya estoy en otra. Quiero que me suelten, que me suelten por acá y me suelten ustedes. Realmente estoy en otra etapa de mi vida”.

Consultada sobre si la llegada de un nuevo hijo de Icardi tendría algún impacto en su familia, fue categórica. “A mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi (López). Tienen dos y es Maxi el que se ocupa de esos encuentros y esas situaciones. Yo no tengo nada que ver”, afirmó.

La conductora también se refirió a los conflictos judiciales y económicos con su exmarido. Reconoció que existen deudas y embargos en juego, pero aseguró que lo más grave es que no se cumpla con las obligaciones de alimentos hacia sus hijas.

“Le dieron el 3% para sus hijas, no existe. Cualquier persona que se separa sabe que lo normal es entre un 20 y un 30%. Es una vergüenza que no lo paguen y que estemos hablando de esto”, opinó.